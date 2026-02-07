聽新聞
埔里倉庫起火延燒 男屋主卡在二樓冷氣室外機等到消防梯
埔里鎮新生路今天凌晨發生住宅兼倉庫火警，3連棟倉庫全面燃燒並延燒相鄰建物，男屋主受困2樓冷氣室外機待援，消防人員緊急架梯救出，火勢於清晨撲滅，所幸僅屋主輕微嗆傷，初估財損約200萬元。
南投縣消防局指出，7日2時58分接獲報案，埔里鎮新生路一處2層樓鐵皮加強磚造建築發生火警，該處為住宅與倉庫混用建物。消防人員立即出動雲梯車、水箱車、水庫車及救護車，共8人先行到場。
消防人員抵達時，位於中間的第2棟倉庫已陷入全面燃燒，火勢並向前方住宅及後方倉庫延燒。第2棟倉庫主要用於飼養鳥類及儲放金紙，第3棟倉庫則存放寶特瓶原料，燃燒風險高。
當時住在第1棟住宅的男屋主受困2樓，情急之下爬到冷氣室外機等待救援，消防人員立即架設梯具，成功將人救下，屋內其他人員多已自行逃生。救援同時，消防人員佈署4條水線阻截火勢，防止進一步延燒。
後續消防局群呼埔里義消約30人支援，並加派中心碑、魚池、雙冬及草屯等分隊水箱車、水庫車前往協助，現場投入人力約50人。火勢於3時31分獲得控制，3時51分完全撲滅，人車於5時27分返隊。
消防局表示，屋主因吸入濃煙造成輕微嗆傷，已送醫治療，無生命危險，起火原因仍待進一步調查。
