台南姊弟愛心禮券被撿走花光…警鎖定一家老小3人通知到案說明
過年前夕，台南市一對弱勢家庭的姊弟日前持NET所提供4千元禮券，在永康NET選購衣物時不慎遺失，原本期待撿到民眾會歸還，事後調閱監視器才發現，對方竟將禮券全部花光了，讓姊弟很傷心，消息傳出後引發社會關注。警方指出，已鎖定一家老小3人，將通知到案說明。
台南永康的NET門市1月30日還封館1小時，供北台南家扶中心孩子在館內挑選喜歡的服飾，這對姊弟準備結帳的時候，才發現放在籃子裡禮券不見了，還默默在一旁等待有人拿到櫃台。
據了解，因為禮券的信封上印有姊弟的姓名，原本期待撿到的人會歸還，然而，當天等到門市營業時間結束，都沒人歸還，直到後來調閱監視器畫面，才發現禮券被1名男孩撿走，最後交給同行的長輩，且已經被花光了，讓姊弟很傷心。
北台南家扶中心指出，姊弟的家長知情後非常難過，等候多日也無進展，最後於本月4日報警處理。經警方比對監視器畫面後，鎖定一家老小3人，將通知到案說明。
事件曝光後，不少網友也痛批「真的很扯」、「那個是家扶的愛心禮券…怎麼下得了手」、「撿到的家長身教不OK」，更有熱心人士直接表明想捐款助這對姊弟購買衣服。
家扶中心工作人員指出，NET已經有協助處理後續費用，所以就不另外接受外界協助買單事宜。
