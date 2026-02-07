快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

台南姊弟愛心禮券被撿走花光…警鎖定一家老小3人通知到案說明

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

過年前夕，台南市一對弱勢家庭的姊弟日前持NET所提供4千元禮券，在永康NET選購衣物時不慎遺失，原本期待撿到民眾會歸還，事後調閱監視器才發現，對方竟將禮券全部花光了，讓姊弟很傷心，消息傳出後引發社會關注。警方指出，已鎖定一家老小3人，將通知到案說明。

台南永康的NET門市1月30日還封館1小時，供北台南家扶中心孩子在館內挑選喜歡的服飾，這對姊弟準備結帳的時候，才發現放在籃子裡禮券不見了，還默默在一旁等待有人拿到櫃台。

據了解，因為禮券的信封上印有姊弟的姓名，原本期待撿到的人會歸還，然而，當天等到門市營業時間結束，都沒人歸還，直到後來調閱監視器畫面，才發現禮券被1名男孩撿走，最後交給同行的長輩，且已經被花光了，讓姊弟很傷心。

北台南家扶中心指出，姊弟的家長知情後非常難過，等候多日也無進展，最後於本月4日報警處理。經警方比對監視器畫面後，鎖定一家老小3人，將通知到案說明。

事件曝光後，不少網友也痛批「真的很扯」、「那個是家扶的愛心禮券…怎麼下得了手」、「撿到的家長身教不OK」，更有熱心人士直接表明想捐款助這對姊弟購買衣服。

家扶中心工作人員指出，NET已經有協助處理後續費用，所以就不另外接受外界協助買單事宜。

台南一對姊弟愛心禮券被撿走花光，消息傳出後引發社會關注。警方指出，已鎖定一家老小3人，將通知到案說明。圖／讀者提供
台南一對姊弟愛心禮券被撿走花光，消息傳出後引發社會關注。警方指出，已鎖定一家老小3人，將通知到案說明。圖／讀者提供

禮券 台南 NET 家扶中心
相關新聞

流連公園男子躺車道遭輾斃 他另涉案檢方屢傳不到

高雄市中正路交流道匝道口，昨天深夜高姓男子倒在車道，遭3輛準備上匝道的車輛碰撞或輾過致死。據了解，高姓男子近3年已少與家...

埔里倉庫起火延燒 男屋主卡在二樓冷氣室外機等到消防梯

埔里鎮新生路今天凌晨發生住宅兼倉庫火警，3連棟倉庫全面燃燒並延燒相鄰建物，男屋主受困2樓冷氣室外機待援，消防人員緊急架梯...

快改道 國3北向大甲-苑裡壅塞「紫爆」 2大貨車追撞致回堵4公里

用路人快改道，高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公...

影／板橋資源回收廠清晨火警 出動46車109人搶救

新北市板橋區環漢路4段鐵皮資源回收廠今天清晨發生火警，新北市消防局出動46車109人搶救，火勢在上午7時許撲滅，起火原因...

暗夜惡火吞噬桃園中壢家具廠！百名警消馳援 鐵皮建物燒成廢墟

桃園中壢交中園路近交流道旁一處家具廠，今天凌晨0時2分突然竄出零星火苗，由於鐵皮廠房內多為木製家具，火勢在風勢的助長下，...

