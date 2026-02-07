快訊

國際名模驚傳陳屍家中！才剛搬家、戀情甜蜜...21歲新星死因初判「自然死亡」

幽靈文獻／用AI造假文獻 學術界正用惰性賭上公信力？

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

快改道 國3北向大甲-苑裡壅塞「紫爆」 2大貨車追撞致回堵4公里

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

用路人快改道，高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公里，建議用路人提前改道行駛，以避開壅塞路段。根據高公局1968即時路況，大甲-苑裡北向路段「紫爆」，車速只有17公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第7大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，高速公路車速快，駕駛人所需之應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，用路人務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛；如有開啟輔助駕駛仍應緊握方向盤，注意前方環境與車流變化，才能在緊急狀況下安全地煞停。

國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公里。圖／取自高公局1968即時路況
國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公里。圖／取自高公局1968即時路況
國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公里。圖／取自高公局1968即時路況
國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公里。圖／取自高公局1968即時路況

交通事故 高公局 國道 塞車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中文怪物最愛的台中美食口袋名單？5大必吃「大甲美食」開箱：超厚雞排、甜燒餅、爆漿芋泥

中山高南下彰化段5車追撞1人傷 中午恢復全線通車

國1南向彰化路段5車追撞1小貨車翻覆 「紫爆」回堵2公里

遏阻大貨車國道超載及逃磅！3月起再增3處動態地磅系統

相關新聞

影／板橋資源回收廠清晨火警 出動46車109人搶救

新北市板橋區環漢路4段鐵皮資源回收廠今天清晨發生火警，新北市消防局出動46車109人搶救，火勢在上午7時許撲滅，起火原因...

快改道 國3北向大甲-苑裡壅塞「紫爆」 2大貨車追撞致回堵4公里

用路人快改道，高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公...

暗夜惡火吞噬桃園中壢家具廠！百名警消馳援 鐵皮建物燒成廢墟

桃園中壢交中園路近交流道旁一處家具廠，今天凌晨0時2分突然竄出零星火苗，由於鐵皮廠房內多為木製家具，火勢在風勢的助長下，...

影／高雄交流道驚悚車禍 男子倒匝道口遭3車輾過亡

高雄市苓雅區中正路交流道北上匝道口，昨天深夜11時許發生死亡車禍。50歲高姓男子不明原因躺在交流道匝道口車道上，在夜色昏...

電暖爐釀禍？台東鐵皮屋火警男子逃生不及身亡

台東市青海路二段一處鐵皮住宅，今天凌晨1點多突發火警。消防局接獲通報趕抵時，鐵皮屋已陷入全面燃燒，雖迅速布線灌救並撲滅火...

大量濃煙竄出…士林舊公寓晚間傳火警 消防趕赴搶救無人傷亡

台北市士林區延平北路五段83巷一處老舊公寓一樓，今天晚上8點3分突然冒出大量濃煙，警、消獲報迅速趕赴現場搶救，先行疏散並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。