快改道 國3北向大甲-苑裡壅塞「紫爆」 2大貨車追撞致回堵4公里

用路人快改道，高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公里，建議用路人提前改道行駛，以避開壅塞路段。根據高公局1968即時路況，大甲-苑裡北向路段「紫爆」，車速只有17公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第7大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。