快改道 國3北向大甲-苑裡壅塞「紫爆」 2大貨車追撞致回堵4公里
用路人快改道，高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號北向158K苑裡前，發生2大貨車追撞事故占內2線車道，已經回堵4公里，建議用路人提前改道行駛，以避開壅塞路段。根據高公局1968即時路況，大甲-苑裡北向路段「紫爆」，車速只有17公里。
高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第7大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。
高公局中分局呼籲國道用路人，高速公路車速快，駕駛人所需之應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，用路人務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛；如有開啟輔助駕駛仍應緊握方向盤，注意前方環境與車流變化，才能在緊急狀況下安全地煞停。
