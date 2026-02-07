影／高雄交流道驚悚車禍 男子倒匝道口遭3車輾過亡

高雄市苓雅區中正路交流道北上匝道口，昨天深夜11時許發生死亡車禍。50歲高姓男子不明原因躺在交流道匝道口車道上，在夜色昏暗、車速較快情況下，先後遭3輛自小客車撞擊，警消趕抵時，人已明顯死亡。

警方了解，昨晚11時20分左右，高姓男子不明原因，倒臥在中正路交流道東側便道上國道一號的匝道口車道上，由於天色昏暗，王姓（57歲）、方姓（22歲）及連姓（52歲）等3男子分別開車準備上交流道時，未及時發現有人倒在車道上，接連碰撞或輾過高姓男子。

其中方姓男子開休旅車在車子一陣劇烈震動，懷疑輾過異物，趕緊停車查看，赫然發現輾過人，嚇得趕緊報警。警、消到場，發現高男已無呼吸心跳，當場死亡。

警方調閱監視器畫面，發現高姓男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，由東往西行走，隨後3輛車先後撞及高男。方姓、連姓2男子停留現場配合調查，王男則在撞擊後駛離。警方對3人酒測，無酒精反應，初步研判，3名開車男子未注意車前狀況釀禍，但確實肇責仍待交通大隊進一步分析。

警方表示，王姓等3名男子開車碰撞或輾過高姓男子，警詢後，依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦；其中王男肇事後駛離，除違反道交條例，恐面臨吊銷駕照、終身不得再考領外，另涉肇事逃逸罪嫌，將一併移送檢方偵辦。

警方查出高姓男子身分後，找來家屬，家屬說他獨自1人住在外面，很少聯絡，也不知道他為什麼會去躺在路上。