電暖爐釀禍？台東鐵皮屋火警男子逃生不及身亡

台東市青海路二段一處鐵皮住宅，今天凌晨1點多突發火警。消防局接獲通報趕抵時，鐵皮屋已陷入全面燃燒，雖迅速布線灌救並撲滅火勢，仍發現屋內1名行動不便的中年男子未能及時脫困，葬身火窟。

死者姪子轉述，當時聽見父親驚慌呼喊失火了，他立刻衝出房門查看，卻發現大伯的房間已被火焰吞噬。父親一邊使用滅火器、一邊嘗試取水搶救，但火勢過於猛烈，根本無法靠近，只能緊急撥打119求助。

據了解，死者為50歲陳姓男子，因身心障礙無法工作，平日居住在家中，生活起居多由弟弟照顧。近期氣溫偏低，陳男睡覺時習慣開啟電暖爐取暖，電暖設備就擺放在床鋪旁，姪子在火災發生時，也曾看到疑似電暖爐周邊起火燃燒。