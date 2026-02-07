暗夜惡火吞噬桃園中壢家具廠！百名警消馳援 鐵皮建物燒成廢墟

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

桃園中壢交中園路近交流道旁一處家具廠，今天凌晨0時2分突然竄出零星火苗，由於鐵皮廠房內多為木製家具，火勢在風勢的助長下，讓上百坪的廠房陷入熊熊烈焰中，桃市消防局據報，立刻出動百名救難人員到場滅火，所幸無人傷亡，火勢在凌晨1時17分撲滅，起火原因仍待調查。

119勤指中心今凌晨0時2分據報，位於中壢區中園路下交流道附近，一棟地上1層鐵皮結構的建築物發生火災，立刻派遣第二救災救護大隊內壢分隊人車前往，於12分抵達發現，整座地上一層的鐵皮工廠已全面燃燒，不時傳出巨大爆炸聲響，所幸現場無人員受傷或受困。

由於火勢猛烈，消防局調派包括中壢、中路、埔子、大湳、大竹、平鎮、復旦、桃園、興國、茄苳、華勛、青埔、龍岡等分隊、第二搜救救助分隊及第二救災救護大隊陸續出動，共有40輛消防車、2輛救護車共100名救難救護人員到場。

消防局說，猛烈火勢在凌晨0時51分獲得控制，並在1時17分撲滅，由於火場仍是高溫狀態，救難人員仍得在體感溫度不到10度、颳著大風又下著大雨的寒冷夜晚進行殘火處理，將待火場溫度降下後，天亮後才能進行火場的勘災鑑識工作，調查家具廠起火原因，至於財物損失多少，目前難估算。

由於當地位處國道中山高速公路下內壢交流道必經之處，許多駕駛因視線遭燃燒物品散發的濃煙遮蔽，多數用路人只得減速慢行，有網友分享，凌晨12時開車經過時，遇上爆炸狀況，當場驚呆，但也不少網友留言敬佩消防救難人員在高溫且視線不佳的火場內布設水線搶救。

桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中，所幸無人傷亡。圖／桃市消防局提供
桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中，所幸無人傷亡。圖／桃市消防局提供
起火家具廠旁的金像電子員工聽到爆炸聲響出來觀望。圖／內壢大小事社群提供
起火家具廠旁的金像電子員工聽到爆炸聲響出來觀望。圖／內壢大小事社群提供
桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中，所幸無人傷亡。圖／桃市消防局提供
桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中，所幸無人傷亡。圖／桃市消防局提供
桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中，所幸無人傷亡。圖／內壢大小事粉專提供
桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中，所幸無人傷亡。圖／內壢大小事粉專提供
桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中。圖／桃市消防局提供
桃園中壢區中園路某家具工廠暗夜大火，火勢凶猛又急，上百坪廠房陷入烈焰中。圖／桃市消防局提供

家具 中壢
