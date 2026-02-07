暗夜惡火吞噬桃園中壢家具廠！百名警消馳援 鐵皮建物燒成廢墟

桃園中壢交中園路近交流道旁一處家具廠，今天凌晨0時2分突然竄出零星火苗，由於鐵皮廠房內多為木製家具，火勢在風勢的助長下，讓上百坪的廠房陷入熊熊烈焰中，桃市消防局據報，立刻出動百名救難人員到場滅火，所幸無人傷亡，火勢在凌晨1時17分撲滅，起火原因仍待調查。

119勤指中心今凌晨0時2分據報，位於中壢區中園路下交流道附近，一棟地上1層鐵皮結構的建築物發生火災，立刻派遣第二救災救護大隊內壢分隊人車前往，於12分抵達發現，整座地上一層的鐵皮工廠已全面燃燒，不時傳出巨大爆炸聲響，所幸現場無人員受傷或受困。

由於火勢猛烈，消防局調派包括中壢、中路、埔子、大湳、大竹、平鎮、復旦、桃園、興國、茄苳、華勛、青埔、龍岡等分隊、第二搜救救助分隊及第二救災救護大隊陸續出動，共有40輛消防車、2輛救護車共100名救難救護人員到場。

消防局說，猛烈火勢在凌晨0時51分獲得控制，並在1時17分撲滅，由於火場仍是高溫狀態，救難人員仍得在體感溫度不到10度、颳著大風又下著大雨的寒冷夜晚進行殘火處理，將待火場溫度降下後，天亮後才能進行火場的勘災鑑識工作，調查家具廠起火原因，至於財物損失多少，目前難估算。