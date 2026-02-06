北市街頭見裸女奔跑！一度跳上汽車頂、趴在引擎蓋上 被社會局安置

台北市大同區昨天發生一起突發事件，一名女子全身赤裸出現在路口，行徑怪異，不僅在馬路上奔跑，還爬上行駛中的車輛，更一度癱倒在車頭前，場面驚悚。警、消獲報趕抵，協助送馬偕醫院救治，據悉，該名女子有身心障礙手冊，依法被社會局安置。

大同警方昨天下午3點多獲報，2輛汽車在承德路三段與昌吉街口停等紅燈時，遭一名全裸女子爬上車頂及引擎蓋，其中一輛車車頂凹陷，經查是轄內女子所為，與消防隊護送至馬偕醫院急診室醫治，並有社工持續追蹤協助診療，車主均不願追究提告。

據了解，該名女子約20多歲，當時在大街上全身赤裸，先跳上一輛白色汽車車頂，左右搖晃後自車尾跌落，隨後又衝向後方一輛紅色休旅車，紅色休旅車立刻煞停，女子竟趴在引擎蓋上、癱倒躺臥路面。