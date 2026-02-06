快訊

一氧化碳中毒事故頻傳 台南消防局「五要」撇步遠離隱形殺手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

據中央氣象署最新氣象資料顯示，一波強烈寒流將影響台灣，自明天起寒流南下，屆時各地普遍可能出現10度以下低溫。經消防署統計，今年迄今一氧化碳中毒案件共6件，造成民眾1死、25送醫。台南市消防局呼籲，民眾應落實瓦斯及熱水器使用安全「五要」原則。

消防局局長楊宗林表示，農曆新春期間氣溫變化大，民眾常因寒冷而緊閉窗戶，若瓦斯熱水器安裝不當或室內通風不良，極易導致一氧化碳中毒，瓦斯及熱水器使用安全「五要」原則，

一、要安全品牌： 認明CNS及TGAS標誌。

二、要正確型式： 室內空間應安裝強制排氣型熱水器。

三、要安全安裝： 由具備合格證照的技術士安裝。

四、要定期檢修：檢查瓦斯管線是否老舊受損、有無漏氣。

五、要保持通風：陽台切勿加裝窗戶或晾曬大量衣物，確保空氣流通。

消防局指出，去年至今全台共發生一氧化碳中毒案件共26件，造成5人死亡，63人送醫，近9成的悲劇源於屋外式熱水器安裝在通風不良的環境。為避免遺憾再次發生，民眾一定要依環境選擇合適的熱水器，室內或陽台不通風應使用強制排氣型、電熱或太陽能熱水器。圍爐吃火鍋也要注意保持空氣流通，用完瓦斯桶或卡式爐，務必隨手關閉開關，確保瓦斯不外洩。

此外，農曆馬年即將到來，消防局為守護市民安全，特別發揮創意改編經典神曲〈愛你一萬年〉，推出洗腦宣導 MV—〈平安一萬年〉！透過熱血沸騰的旋律，提醒民眾在冷氣團來襲的春節期間，享受熱水澡時務必「保持通風」，讓全家人在馬年都能「馬」上平安、遠離一氧化碳中毒威脅。

台南市消防局指出，民眾常因寒冷而緊閉窗戶，若瓦斯熱水器安裝不當或室內通風不良，極易導致一氧化碳中毒，瓦斯及熱水器使用安全「五要」原則。圖／消防局提供
台南市消防局指出，民眾常因寒冷而緊閉窗戶，若瓦斯熱水器安裝不當或室內通風不良，極易導致一氧化碳中毒，瓦斯及熱水器使用安全「五要」原則。圖／消防局提供

