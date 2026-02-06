影／疑號誌變換加視線死角 6旬翁遭復康巴士撞卡車底送醫不治

新北市王姓男子今天在新店區橫向穿越馬路時，疑路口號誌正好變換加上視線死角，遭剛起步由郭姓男子駕駛的復康巴士撞上並卡在車底，經消防人員救出送醫仍因傷重宣告不治。這起死亡車禍確實事故原因及肇事責任歸屬，現由警方調查中。

新北市王姓男子（62歲）今天下午2時25分在新店區安康路3段與安泰路口，徒步橫向穿越馬路時，疑路口號誌正好變換加上視線死角，遭剛起步由郭姓男子（51歲）駕駛的復康巴士撞上且直接卡在車底。

王男被在卡車底，已當場無呼吸及心跳，經消防人員救出送往耕莘醫院安康分院急救至下午3時28分仍因傷重宣告不治。本停等紅燈的郭男才剛起步往前開就撞上王男，酒測值為零，確實事故發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調查中。