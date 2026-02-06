聽新聞
0:00 / 0:00
影／疑號誌變換加視線死角 6旬翁遭復康巴士撞卡車底送醫不治
新北市王姓男子今天在新店區橫向穿越馬路時，疑路口號誌正好變換加上視線死角，遭剛起步由郭姓男子駕駛的復康巴士撞上並卡在車底，經消防人員救出送醫仍因傷重宣告不治。這起死亡車禍確實事故原因及肇事責任歸屬，現由警方調查中。
新北市王姓男子（62歲）今天下午2時25分在新店區安康路3段與安泰路口，徒步橫向穿越馬路時，疑路口號誌正好變換加上視線死角，遭剛起步由郭姓男子（51歲）駕駛的復康巴士撞上且直接卡在車底。
王男被在卡車底，已當場無呼吸及心跳，經消防人員救出送往耕莘醫院安康分院急救至下午3時28分仍因傷重宣告不治。本停等紅燈的郭男才剛起步往前開就撞上王男，酒測值為零，確實事故發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言