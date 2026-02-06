獨／和外籍友人酒聚…高雄男跌落2樓採光罩 躺一夜無呼吸心跳送醫急救
高市羅姓男子昨和外籍友人聚會，後返回友人高市同盟路透天租屋處續攤，因羅爛醉，友人請他到4樓休息；直到今天下午2點友人醒來發現羅不見人、窗戶未關，往下看驚見羅掉落2樓採光罩，呼叫沒反應報警；消防員架梯救人，發現羅無呼吸心跳將他送醫急救。
警消今天下午3點多趕抵現場，消防員先架梯登上採光罩，檢視羅男傷勢，發現羅掉落採光罩躺了一夜，已無呼吸心跳，於是先拆掉2樓窗戶，將長背板抬上採光罩，並以固定架將羅男固定後從窗戶送進屋內，抬至樓下，施以急救後，緊急送醫急救。
附近住戶表示，外籍男子才剛搬來一個多月，不清楚屋裡住多少人，但深夜有人聽到碰一聲巨響，沒想到是人掉下來；警方將釐清事發過程。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言