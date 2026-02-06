獨／和外籍友人酒聚…高雄男跌落2樓採光罩 躺一夜無呼吸心跳送醫急救

高市羅姓男子昨和外籍友人聚會，後返回友人高市同盟路透天租屋處續攤，因羅爛醉，友人請他到4樓休息；直到今天下午2點友人醒來發現羅不見人、窗戶未關，往下看驚見羅掉落2樓採光罩，呼叫沒反應報警；消防員架梯救人，發現羅無呼吸心跳將他送醫急救。

警消今天下午3點多趕抵現場，消防員先架梯登上採光罩，檢視羅男傷勢，發現羅掉落採光罩躺了一夜，已無呼吸心跳，於是先拆掉2樓窗戶，將長背板抬上採光罩，並以固定架將羅男固定後從窗戶送進屋內，抬至樓下，施以急救後，緊急送醫急救。

附近住戶表示，外籍男子才剛搬來一個多月，不清楚屋裡住多少人，但深夜有人聽到碰一聲巨響，沒想到是人掉下來；警方將釐清事發過程。

