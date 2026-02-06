影／突拿鐵鎚逼近！新莊工人騎車追打陌生騎士 被捕竟稱「覺得被瞪」

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天有個年輕人騎機車經過中正路，莫名其妙被陌生機車騎士攻擊頭部，停車查看發現對方拿出鐵鎚逼近，嚇到趕緊逃離報警。警方今天下午循線找到30歲嫌犯，竟供稱犯案動機是「覺得他在瞪我！」

21歲柯姓男子昨天上午8時許騎乘機車經中正路往台北方向行駛，後方1名男子突然騎機車追上前徒手打他後腦。柯男嚇一大跳立刻停靠路旁，發現對方也停車並拿出1把鐵鎚逼近，於是趕緊加速逃離，衝到新莊警分局丹鳳派出所報案。

柯男檢視行車記錄器發現，事發之前他從明志路左轉中正路時，對方則在左前方的中正路口往桃園方向停等紅燈，卻突然起步迴轉追上前攻擊他。由於雙方行駛方向相反，互不相識且無任何交集或行車糾紛，感到莫名其妙。

警方受理報案後迅速調閱沿線監視器畫面比對，昨天已鎖定車輛、查出有毒品、傷害等前科的30歲陳姓男子身分，但通知之後他遲未到案說明。員警今天下午循線至新莊區天祥街將陳男帶回派出所，並查扣犯罪工具鐵鎚1把。

嫌犯供稱因為柯男騎機車從眼前經過的時候，「我覺得他在瞪我！」所以追上前去打人。警方調查後將他依恐嚇及傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

陳男昨天在新北市新莊區騎機車追逐前方陌生騎士，徒手攻擊對方頭部，過程被行車記錄器拍下。他被警方逮捕後竟供稱犯案動機是「我覺得他在瞪我！」圖／翻攝threads
新北 監視器 機車騎士
