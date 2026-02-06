快訊

金寧施工建案頂樓起火 木棧板燃燒消防出動7車18人即時撲滅

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金寧鄉下堡一處施工中的新建案，今日上午頂樓突冒出大量黑煙，濃煙直衝天際，引起附近民眾關注；消防局接獲報案後迅速派遣人車前往處理，確認為頂樓木棧板起火，火勢約7分鐘內成功撲滅，未造成人員傷亡；至於起火原因仍待消防局進一步釐清。

消防局指出，上午11時10分接獲通報，指金寧鄉下堡148號對面一處建案頂樓疑似發生火警，隨即出動各式消防車輛7輛、消防人員18名前往搶救，由金寧分隊華小隊長錢志擔任現場指揮官。人車於11時17分抵達現場，確認起火位置位於4樓建案頂樓，燃燒物為數片木棧板，現場未發現人員受困情形。

消防人員隨即佈線灌救，約7分鐘內成功控制火勢，並於11時27分完全撲滅，11時31分完成殘火處理，初步估計燃燒範圍約4至5片木棧板，整起事件未造成人員傷亡，亦未波及周邊建物。

消防局表示，起火原因仍有待後續調查釐清，初步不排除與工地人員吸菸、煙蒂未妥善處理有關，相關細節將由消防單位進一步調查確認。消防局也呼籲，施工工地及各類作業場所應確實落實防火管理措施，嚴禁隨意丟棄菸蒂，以降低火災風險，確保公共安全。

金門縣金寧鄉下堡一處施工中的新建案，今日上午頂樓突冒出大量黑煙，濃煙直衝天際，職義消人員獲報到場灌救。圖／民眾提供
金門縣金寧鄉下堡一處施工中的新建案，今日上午頂樓突冒出大量黑煙，濃煙直衝天際，職義消人員獲報到場灌救。圖／民眾提供
金門縣金寧鄉下堡一處施工中的新建案，今日上午頂樓突冒出大量黑煙，濃煙直衝天際，引起附近民眾關注。圖／民眾提供
金門縣金寧鄉下堡一處施工中的新建案，今日上午頂樓突冒出大量黑煙，濃煙直衝天際，引起附近民眾關注。圖／民眾提供

金門 火災 工地
