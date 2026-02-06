快訊

劉男及其妹妹即至桃園分署刷信用卡繳清滯欠金額。圖：桃園分署

為保障用路人之安全，法務部行政執行署桃園分署年節前持續強力執行酒駕罰鍰案件，以預防酒駕行為發生。一名60歲劉姓男子107年7月在桃園市平鎮區酒駕遭警方攔查舉發，因遲不繳酒駕罰鍰、汽車使用牌照稅、汽車燃料費等公法上債務，桃園分署於今(115)年1月20日查封其名下房屋，劉男妹妹這才趕緊電話聯繫，並於昨(5)日繳清滯欠金額12萬6710元，避免房屋被拍賣。

劉男於107年7月26日騎乘機車，在平鎮區陸光路14巷巷口，經員警實施酒測，因酒精濃度超過標準，遭開單舉發，桃園市交通事件裁決處依法開罰9萬元，因劉男逾期未繳納，交裁處移送桃園分署執行。桃園分署受理後，陸續執行劉男之人壽保險契約、銀行存款等財產，僅獲清償8377元，執行期間雖多次至居住地查訪、詢問、通知繳納，劉男仍置之不理。桃園分署持續調查，發現劉男名下有一間平鎮區權利範圍3分之1的房屋，隨即在上(1)月20日予以查封，同月27日桃園分署即接獲劉男妹妹來電稱，「因哥哥現在經濟不好，沒有能力繳納，會先幫忙繳納，以避免房屋被拍賣。」昨日劉男及其妹妹即至桃園分署刷信用卡繳清滯欠金額。

桃園分署為回應社會對酒駕零容忍的高度期待，將持續強力執行酒駕罰鍰案件；另為降低酒駕再犯率，桃園分署配合行政執行署政策，積極提供酒駕義務人及其家屬有關「台灣戒酒暨酒癮防治中心」的衛教文宣與聯絡方式，並提供酒癮治療轉介管道，從根本上預防酒駕行為發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。

不甩12萬酒駕罰鍰、牌照稅！桃園男房屋險遭查封 妹妹出手繳清

