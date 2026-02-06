桃園長者凌晨3點冷風坐診所外等掛號 警提醒還早送返家

桃園市72歲劉姓婦人今日凌晨因身體不適，凌晨用推車獨自前往住家附近的骨科診所，希望能在第一時間掛號求醫，平鎮警分局員警巡邏經過，看長者在冷風中坐著，上前了解原委，眼見才凌晨3點，於是開導她這樣等反而對健康有害，並送她回住所。

平鎮派出所所長章駿城表示，婦人獨居在平鎮區山仔頂略有失智，平日會外出撿可資源回收的物品。今日凌晨不到2時許，因為覺得身體不舒服，一心想著要搶先掛號就醫，於是推著撿回收的推車出門，警方巡邏經過時，她已經在診所門口頂著寒風枯坐逾1小時。