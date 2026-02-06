桃園長者凌晨3點冷風坐診所外等掛號 警提醒還早送返家

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市72歲劉姓婦人今日凌晨因身體不適，凌晨用推車獨自前往住家附近的骨科診所，希望能在第一時間掛號求醫，平鎮警分局員警巡邏經過，看長者在冷風中坐著，上前了解原委，眼見才凌晨3點，於是開導她這樣等反而對健康有害，並送她回住所。

平鎮派出所所長章駿城表示，婦人獨居在平鎮區山仔頂略有失智，平日會外出撿可資源回收的物品。今日凌晨不到2時許，因為覺得身體不舒服，一心想著要搶先掛號就醫，於是推著撿回收的推車出門，警方巡邏經過時，她已經在診所門口頂著寒風枯坐逾1小時。

員警鄺鏡達、林思翰巡邏經過，納悶才凌晨3點多，骨科診所門口怎麼有位長者獨自坐在門口，於是停車上前關心，了解情況後，加上婦人疑因冷風中久坐又沒喝水，身體顯得虛弱答話不清楚，原先擔心錯過診次不肯離開。員警因此先帶她上車休息，提供溫開水暖身，再勸她先回去婦人才同意，警方從她身下證件查出她獨居和住處，稍後就送她回家休息。

警方提醒婦人時間還早，先回家休息。記者鄭國樑／翻攝
警方提醒婦人時間還早，先回家休息。記者鄭國樑／翻攝

獨居 失智
