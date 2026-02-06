快訊

影／聯結車失控衝入對向車道 休旅車一家4口傷先救出2童送醫

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣頭城鎮今天發生一起車禍，一輛砂石車上午沿青雲路2段南下，在二城國小前不明原因失控，衝到對向車道，撞上一輛對向休旅車，休旅車被卡車車頭下，車上4人受傷，其中後座兩名幼童已獲救送醫，前座駕駛與副駕駛正由消防人員以破壞器材協助脫困中。

宜蘭縣消防局今天上午10時41分接獲車禍通報，在青雲路2段與青雲路2段165巷交叉口，有聯結車與休旅車發生車禍，共4人受傷且車上還有2人受困，立即派出第三大隊、頭城及礁溪分隊前往救護。

消防人員趕到現場，先將9歲女童及8歲男童送往陽大附醫救治，其中女童右腹疼痛，男童右耳疼痛，意識都清楚；另外前座駕駛與副駕駛受困車內，還在協助脫困。

據了解，當時一輛砂石車沿青雲路2段南下，不明原因失控，過分隔島後衝到對向車隊，撞上北上的休旅車，詳細肇事原因正由警方調查。

宜蘭今天發生砂石車失控撞上休旅車的車禍，造成休旅車上一家4口受傷。圖／民眾提供
宜蘭今天發生砂石車失控撞上休旅車的車禍，造成休旅車上一家4口受傷。圖／民眾提供
宜蘭今天發生砂石車失控撞上休旅車的車禍，造成休旅車上一家4口受傷，消防人員以破壞器材搶救傷者。記者王燕華／翻攝
宜蘭今天發生砂石車失控撞上休旅車的車禍，造成休旅車上一家4口受傷，消防人員以破壞器材搶救傷者。記者王燕華／翻攝
宜蘭今天發生砂石車失控撞上休旅車的車禍，造成休旅車上一家4口受傷。圖／民眾提供
宜蘭今天發生砂石車失控撞上休旅車的車禍，造成休旅車上一家4口受傷。圖／民眾提供

休旅車 車禍 失控
相關新聞

桃園長者凌晨3點冷風坐診所外等掛號 警提醒還早送返家

桃園市72歲劉姓婦人今日凌晨因身體不適，凌晨用推車獨自前往住家附近的骨科診所，希望能在第一時間掛號求醫，平鎮警分局員警巡...

影／聯結車失控衝入對向車道 休旅車一家4口傷先救出2童送醫

宜蘭縣頭城鎮今天發生一起車禍，一輛砂石車上午沿青雲路2段南下，在二城國小前不明原因失控，衝到對向車道，撞上一輛對向休旅車...

改管猴慘了！桃警：車輛噪音超標 罰鍰將提高10倍

桃園市環境保護局、警察局交通大隊、桃園分局及桃園監理站等聯手在風禾公園執行「靜桃專案」。圖：警方提供 桃園市環境保護局、警察局交通大隊、桃園分局及桃園監理站等聯手，於昨（5）日晚間在風禾公園執行「靜桃

大葉高島屋傳墜樓…5旬女陳屍柏油路 臟器外露明顯死亡

台北市士林區忠誠路二段、大葉高島屋的停車場空地今天凌晨6點多發生墜樓案，一名年約50多歲的陳姓女子被發現陳屍一樓柏油路面...

疑電動機車充電起火！頭份透天住宅火災警報器狂響 6人送醫

苗栗縣頭份市永安街一處3層樓透天住宅今天清晨4點左右發生火災，疑因一樓電動機車充電時起火燃燒，產生大量濃煙，所幸住戶家中...

影／20歲男搶身障人99張彩卷 北市警局長林炎田這原因一眼認出他

20歲李姓男子有逾70筆竊盜、詐欺等前科，前天行經台北市中山區民權西路時，佯裝向身障人士購買彩券，未付款卻拿走99張面額...

