影／聯結車失控衝入對向車道 休旅車一家4口傷先救出2童送醫
宜蘭縣頭城鎮今天發生一起車禍，一輛砂石車上午沿青雲路2段南下，在二城國小前不明原因失控，衝到對向車道，撞上一輛對向休旅車，休旅車被卡車車頭下，車上4人受傷，其中後座兩名幼童已獲救送醫，前座駕駛與副駕駛正由消防人員以破壞器材協助脫困中。
宜蘭縣消防局今天上午10時41分接獲車禍通報，在青雲路2段與青雲路2段165巷交叉口，有聯結車與休旅車發生車禍，共4人受傷且車上還有2人受困，立即派出第三大隊、頭城及礁溪分隊前往救護。
消防人員趕到現場，先將9歲女童及8歲男童送往陽大附醫救治，其中女童右腹疼痛，男童右耳疼痛，意識都清楚；另外前座駕駛與副駕駛受困車內，還在協助脫困。
據了解，當時一輛砂石車沿青雲路2段南下，不明原因失控，過分隔島後衝到對向車隊，撞上北上的休旅車，詳細肇事原因正由警方調查。
