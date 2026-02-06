快訊

改管猴慘了！桃警：車輛噪音超標 罰鍰將提高10倍

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市環境保護局、警察局交通大隊、桃園分局及桃園監理站等聯手在風禾公園執行「靜桃專案」。圖：警方提供

桃園市環境保護局、警察局交通大隊、桃園分局及桃園監理站等聯手，於昨（5）日晚間在風禾公園執行「靜桃專案」，由員警騎乘警用機車於周邊路段攔查噪音車至定點檢測噪音。環保局副局長葉孟芬及噪音管制科科長吳小萬也帶著蛋糕及飲料至稽查現場慰勞執勤人員，感謝大家對於維護環境安寧的付出與努力。

桃園市府跨機關橫向聯繫及防制具有相當成效。圖：警方提供

交通警察大隊表示，爲防範噪音車擾寧，加重處罰新制上路，未來車主如果更換不合規、高噪音的排氣管，將受到兩種處罰，其一，道路交通管理處罰條例第16條，改裝未向監理機關登記，最高將處罰鍰3600元，責令其於15日內檢驗，逾期15日以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上者，註銷其牌照。其二，噪音管制法，噪音檢測超標罰鍰上限由3600元提高至3.6萬元，相較過去罰鍰提高10倍。

桃園警方將持續整合環、警、監三方資源，鎖定熱點路段加強稽查取締。圖：警方提供

目前改裝排氣管依相關規定必須合法，只要車主變更排氣管未向監理機關辦理登記，如遭警察查獲，無需檢驗分貝即可依《道路交通管理處罰條例》開罰，強調從源頭管制，達成「改裝源頭要合法」的積極管理策略。

交大隊長林東星表示，將積極配合新修正法案，鎖定違規改裝排氣管、噪音超標及危險駕駛等行為，並針對桃園、大溪、楊梅、大園等易有改裝噪音車及競速路段，透過區域聯防與路檢稽查，強力維護交通秩序。

交大指出，經統計桃市去(114)年全年度已辦理199場次「環、警、監聯合稽查」勤務，桃警協同環保局攔檢2170件（輛）疑似改裝噪音車輛、環保局當場裁罰計1036件（輛）；另警政蒐證通報部分，警方已利用線上巡邏攔查通報噪音車輛計2624件，經環保局審核通過並召回車輛辦理檢驗計1284件，由環保局逕予裁罰計442件。 而對於噪音相關陳情案件也下降了將近四成，表示市府跨機關橫向聯繫及防制具有相當成效。

交大強調，對於執法強度絕不鬆手，未來將持續整合環、警、監三方資源，鎖定熱點路段加強稽查取締。呼籲駕駛人切勿非法改裝排氣管或從事競速、危險駕駛等行為，如違反刑事法令絕對依法究辦，以期杜絕歪風。

「騎帥不騎快、合法改裝」才是正確的行車文化，警方也鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，於30日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境部「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏，市民一起共同努力，還靜於民。

本文章來自《桃園電子報》。原文：改管猴慘了！桃警：車輛噪音超標 罰鍰將提高10倍

噪音 桃園 環保局
