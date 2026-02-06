疑電動機車充電起火！頭份透天住宅火災警報器狂響 6人送醫

苗栗縣頭份市永安街一處3層樓透天住宅今天清晨4點左右發生火災，疑因一樓電動機車充電時起火燃燒，產生大量濃煙，所幸住戶家中設有住宅用火災警報器並及時作動，加上鄰居先行協助撲滅火勢，消防人車到場後迅速排煙並確認安全，事故共造成6人疑似吸入濃煙，預防性送醫後均無大礙。

縣消防局指出，勤務中心於凌晨4點24分接獲報案，隨即派遣人車出勤，共動員消防車6輛、消防人員12名，到場時火勢已由居民撲滅，消防人員立即排煙，並逐層搜索確認是否有人員受困。

搜救過程中，消防人員獲報3樓仍有民眾受困，隨後於4點40分順利協助脫困，後續清查發現共有6名民眾疑似吸入濃煙不適，救護車陸續將他們患者送往醫院治療，均意識清楚。