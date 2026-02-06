快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

聽新聞
0:00 / 0:00

疑電動機車充電起火！頭份透天住宅火災警報器狂響 6人送醫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市永安街一處3層樓透天住宅今天清晨4點左右發生火災，疑因一樓電動機車充電時起火燃燒，產生大量濃煙，所幸住戶家中設有住宅用火災警報器並及時作動，加上鄰居先行協助撲滅火勢，消防人車到場後迅速排煙並確認安全，事故共造成6人疑似吸入濃煙，預防性送醫後均無大礙。

縣消防局指出，勤務中心於凌晨4點24分接獲報案，隨即派遣人車出勤，共動員消防車6輛、消防人員12名，到場時火勢已由居民撲滅，消防人員立即排煙，並逐層搜索確認是否有人員受困。

搜救過程中，消防人員獲報3樓仍有民眾受困，隨後於4點40分順利協助脫困，後續清查發現共有6名民眾疑似吸入濃煙不適，救護車陸續將他們患者送往醫院治療，均意識清楚。

消防人員於完成殘火處理及安全確認後返隊。初步研判起火原因為一樓電動車充電時不慎引燃，詳細起火原因仍待火災調查釐清。

現場火勢疑因一樓電動機車充電時不慎引燃，詳細起火原因仍待火災調查釐清。圖／民眾提供
現場火勢疑因一樓電動機車充電時不慎引燃，詳細起火原因仍待火災調查釐清。圖／民眾提供
現場有6名民眾疑似吸入濃煙不適，均被預防性送往醫院治療。圖／民眾提供
現場有6名民眾疑似吸入濃煙不適，均被預防性送往醫院治療。圖／民眾提供

消防人員 火災 電動機車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

延長線別亂插！桃市消防大竹分隊備戰春節 點名這些行為最危險

影／「苗栗玩透透」旅遊專刊新書發表 明起三大旅服中心開放索取

【軍情+】開箱地表最硬，能赴湯蹈火的地面載具-消防機器人

台南唯一警消合署！龍崎消防救護站今啟用 人口最少也要最快救援

相關新聞

大葉高島屋傳墜樓…5旬女陳屍柏油路 臟器外露明顯死亡

台北市士林區忠誠路二段、大葉高島屋的停車場空地今天凌晨6點多發生墜樓案，一名年約50多歲的陳姓女子被發現陳屍一樓柏油路面...

罰單沒繳進基隆慘了！他欠12萬秒被扣車辦分期 新北6區也納智慧扣車範圍

住新北市瑞芳區黃姓男子積欠交通罰鍰12萬餘元遲未繳納，新北市政府移送宜蘭分署執行，黃男經宜蘭分署屢次通知均未繳款，也無存...

陷入粉紅陷阱 彰化和美男子險失110萬血汗錢

彰化縣和美鎮吳姓男子在網路掉落粉紅陷阱，女網友展開柔情攻勢，並施展苦肉計，謊稱家中有急事，請求他匯給110萬元紓困，日前...

疑電動機車充電起火！頭份透天住宅火災警報器狂響 6人送醫

苗栗縣頭份市永安街一處3層樓透天住宅今天清晨4點左右發生火災，疑因一樓電動機車充電時起火燃燒，產生大量濃煙，所幸住戶家中...

影／20歲男搶身障人99張彩卷 北市警局長林炎田這原因一眼認出他

20歲李姓男子有逾70筆竊盜、詐欺等前科，前天行經台北市中山區民權西路時，佯裝向身障人士購買彩券，未付款卻拿走99張面額...

無視保護令！家暴夫抓狗屎狂抹妻臉…法官狠批︰行為極侮辱

藝人周星馳電影《破壞之王》中，黑熊被何金銀用手將屎抹臉，怒斥「玩屎！」，噁心的電影經典場面竟在現實中發生？台灣新竹1名早前男子因向妻子施暴，女方向法院申請暫時保護令獲准，但家暴男無視保護令，在住所用狗屎抹向妻子臉部，事後挨告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。