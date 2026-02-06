影／20歲男搶身障人99張彩卷 北市警局長林炎田這原因一眼認出他

20歲李姓男子有逾70筆竊盜、詐欺等前科，前天行經台北市中山區民權西路時，佯裝向身障人士購買彩券，未付款卻拿走99張面額100元刮刮樂後離去，甚至囂張的認定對方行動不便「追不上」，大搖大擺緩步離去。警方成立專案小組，一天內南下抓人，巧的是，李男去年12月才在高雄謊報捷運站有炸彈遭逮後被收押，這次因一度以搶奪案通報重大刑案，台北市警局長林炎田看到通報影像時，直言「我知道他」。

李姓男子前科累累、遊手好閒，前天欺負在路邊賣刮刮樂的身障人士，向對方謊稱要至對街超商領錢，拿走99張面額100元的刮刮樂緩步離去。記者翁至成／翻攝

據了解，李男被中山警方抓到後態度十分從容，甚至頻向警方詢問「什麼時候按捺指紋」，似乎早已對偵查隊的移送流程相熟悉。

中山警方4日下午5點多接獲報案，稱中山區民權西路某超商前發生強奪案，到場詢問得知，李男當時在民權西路70號前看到一名坐輪椅販售刮刮樂的男子，佯稱欲購買99張面額100元刮刮樂，並表示身上沒有錢，要對方一起至超商領錢。

孰料李男根本沒有要付錢，拿走一本99張刮刮樂之後，稱「我要去外面清點一下張數」就離去，身障人士在店內遲遲未見對方回來才驚覺被騙報警。

警方調閱監視器畫面成立專案小組追查，發現李男十分狡猾，搭公車前往台北車站後多次步行亂晃，最後搭火車南下逃逸，警方掌握他在彰化站下車，立即派員南下抓人。

中山警方昨天上午7點多，在彰化市一處網咖內拘提李男到案，警方問他刮刮樂呢，他辯稱因為知道警察在追他，一張都沒有刮就丟掉了，警詢後被依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後限制住居。

警方表示，李男過去就用過類似手法行騙，而他居無定所、前科累累，包括竊盜、詐欺、妨害名譽、性騷等逾70筆。