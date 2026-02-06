快訊

罰單沒繳進基隆慘了！他欠12萬秒被扣車辦分期 新北6區也納智慧扣車範圍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

住新北市瑞芳區黃姓男子積欠交通罰鍰12萬餘元遲未繳納，新北市政府移送宜蘭分署執行，黃男經宜蘭分署屢次通知均未繳款，也無存款可查扣。昨天他開車到基隆路邊停車格停車，智慧扣車系統通報查封，黃男馬上辦妥分期，才免於被拖吊、拍賣命運。

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆市政府交通處合作，整合路邊停車收費資訊，如發現交通欠款車輛即通報宜蘭分署評估查扣。近期新北市平溪、雙溪、瑞芳、貢寮、金山、萬里等6區欠款車輛也納入通報範圍。

黃男子欠繳交通罰鍰等12萬餘元未繳納，經新北市政府移送宜蘭分署執行，黃男經宜蘭分署屢次通知，均未到場處理欠款，執行存款也沒有結果。

黃男平時開車活動範圍多在瑞芳區一帶，甚少至基隆，車雖已被列管欠繳名單，但車子行蹤不定，難以掌握，不料，昨天上午黃男正巧有事駕駛7年車齡的納智捷外出，短暫停留基隆市信二路停車格立即被發現，書記官接獲通報後到現場查封。

黃男趕到停車格現場，發現執行署人員後表示，他因工作忙碌未特別注意寄來的罰單，得知將拖吊、拍賣執行程序後，馬上辦妥分期清償，免於拖吊。

宜蘭分署表示，收到移送機關繳款通知後，務必在期限內自行繳納。如確有經濟困難，可主動向移送機關或執行分署陳報財產狀況後，提出適當的清償計畫，或尋求以分期方式解決，切勿置之不理。以免移送執行後，遭扣薪、扣存款，甚至執行愛車、不動產查封，得不償失。

黃男昨開車到基隆路邊停車格停車，智慧扣車系統通報查封，他馬上辦妥分期,才免於被拖吊、拍賣命運。圖／宜蘭分署提供
黃男昨開車到基隆路邊停車格停車，智慧扣車系統通報查封，他馬上辦妥分期，才免於被拖吊、拍賣命運。圖／宜蘭分署提供
黃男昨開車到基隆路邊停車格停車，智慧扣車系統通報查封，他馬上辦妥分期，才免於被拖吊、拍賣命運。圖／宜蘭分署提供
黃男昨開車到基隆路邊停車格停車，智慧扣車系統通報查封，他馬上辦妥分期，才免於被拖吊、拍賣命運。圖／宜蘭分署提供
黃男昨開車到基隆路邊停車格停車，智慧扣車系統通報查封，他馬上辦妥分期，才免於被拖吊、拍賣命運。圖／宜蘭分署提供
黃男昨開車到基隆路邊停車格停車，智慧扣車系統通報查封，他馬上辦妥分期，才免於被拖吊、拍賣命運。圖／宜蘭分署提供

