無視保護令！家暴夫抓狗屎狂抹妻臉…法官狠批︰行為極侮辱

藝人周星馳電影《破壞之王》中，黑熊被何金銀用手將屎抹臉，怒斥「玩屎！」，噁心的電影經典場面竟在現實中發生？台灣新竹1名早前男子因向妻子施暴，女方向法院申請暫時保護令獲准，但家暴男無視保護令，在住所用狗屎抹向妻子臉部，事後挨告。

法官認為被告漠視保護令禁制，行為極度侮辱，裁定違反保護令，判處拘役30天，但可易科罰金。

台媒於今年2月報導，涉案黃姓男子被指對妻子動粗，妻子2025年11月25日成功向法院申請暫時保護令，同年12月11日清晨約6時，2人發生肢體衝突，黃男卻無視保護令，徒手取起狗屎塗抹在妻子臉上，嚇到她報警提告。

接受調查期間，黃男承認犯案，案件提堂後，法官認為，被告肢體動作部份，已屬向妻子進行「身體上不法侵害」，用狗屎塗抹對方臉部，屬於情節非輕的侮辱行為，足以引起受害人精神痛苦，裁定被告漠視保護令禁制，考慮到被告國中畢業、從事服務業、家庭經濟小康等因素，判處拘役30日，可易科罰金，全案仍可上訴。

