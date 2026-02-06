快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

聽新聞
0:00 / 0:00

無視保護令！家暴夫抓狗屎狂抹妻臉…法官狠批︰行為極侮辱

香港01／ 撰文：田中貴

圖為<a href='/search/tagging/2/家暴' rel='家暴' data-rel='/2/103658' class='tag'><strong>家暴</strong></a>示意圖。圖／AI生成
圖為家暴示意圖。圖／AI生成

藝人周星馳電影《破壞之王》中，黑熊被何金銀用手將屎抹臉，怒斥「玩屎！」，噁心的電影經典場面竟在現實中發生？台灣新竹1名早前男子因向妻子施暴，女方向法院申請暫時保護令獲准，但家暴男無視保護令，在住所用狗屎抹向妻子臉部，事後挨告。

法官認為被告漠視保護令禁制，行為極度侮辱，裁定違反保護令，判處拘役30天，但可易科罰金。

台媒於今年2月報導，涉案黃姓男子被指對妻子動粗，妻子2025年11月25日成功向法院申請暫時保護令，同年12月11日清晨約6時，2人發生肢體衝突，黃男卻無視保護令，徒手取起狗屎塗抹在妻子臉上，嚇到她報警提告。

接受調查期間，黃男承認犯案，案件提堂後，法官認為，被告肢體動作部份，已屬向妻子進行「身體上不法侵害」，用狗屎塗抹對方臉部，屬於情節非輕的侮辱行為，足以引起受害人精神痛苦，裁定被告漠視保護令禁制，考慮到被告國中畢業、從事服務業、家庭經濟小康等因素，判處拘役30日，可易科罰金，全案仍可上訴。

延伸閱讀：

家暴致死！暴力女有前科　狂毆火燒毀容殺死女友　認罪擇日判刑

如廁見倒影撞鬼？揭男律師偷拍　手機藏千張女性照　有穿校服女生

文章授權轉載自《香港01》

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 妻子
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

罰單沒繳進基隆慘了！他欠12萬秒被扣車辦分期 新北6區也納智慧扣車範圍

住新北市瑞芳區黃姓男子積欠交通罰鍰12萬餘元遲未繳納，新北市政府移送宜蘭分署執行，黃男經宜蘭分署屢次通知均未繳款，也無存...

無視保護令！家暴夫抓狗屎狂抹妻臉…法官狠批︰行為極侮辱

藝人周星馳電影《破壞之王》中，黑熊被何金銀用手將屎抹臉，怒斥「玩屎！」，噁心的電影經典場面竟在現實中發生？台灣新竹1名早前男子因向妻子施暴，女方向法院申請暫時保護令獲准，但家暴男無視保護令，在住所用狗屎抹向妻子臉部，事後挨告。

延長線別亂插！桃市消防大竹分隊備戰春節 點名這些行為最危險

為降低春節火災風險，桃市消防局第三救災救護大隊大竹分隊特地在蘆竹區中興里的興仁市民活動中心辦理防火管理座談，針對春節人潮...

億元人瑞娶看護 兒孫醫院搶人

高齡一○二歲的王姓人瑞與照顧近廿年的賴姓女看護登記結婚，子女不知情，質疑賴婦覬覦父親名下價值上億元財產，不滿看護「霸占」...

人瑞婚姻 律師：關鍵仍在真意

一○二歲王姓人瑞與長期照料的看護登記結婚，外界質疑婚姻效力與財產分配問題。法界指出，依現行民法規定，年滿十八歲即可結婚，...

新北馬崗潮間帶疑遭下毒 大批魚群翻肚

「恐怖啊，整個潮間帶魚都死亡！」新北市貢寮區馬崗漁村四日居民發現海蝕平台潮間帶有大批死魚，疑為不肖人士抓海蟲下藥遭波及毒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。