延長線別亂插！桃市消防大竹分隊備戰春節 點名這些行為最危險

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

為降低春節火災風險，桃市消防局第三救災救護大隊大竹分隊特地在蘆竹區中興里的興仁市民活動中心辦理防火管理座談，針對春節人潮與用電激增，邀集企業及移工宿舍管理員參與，強化自衛消防編組應變，叮嚀落實延長線檢核與逃生動線巡查，力求春節期間防災零死角，守護民眾安全。

分隊長許慈晏指出，年節期間各類工作場所人潮匯集，用火及用電頻率遠高於平日，潛在火災風險也隨之升高，為防患於未然，大竹分隊於座談會中強調，場所一旦發生火警，除第一時間撥打119報案外，內部「自衛消防編組」是否正確執行初期應變與疏散，是決定災害擴大與否的重要分水嶺。

針對桃園地區密集的外籍移工宿舍，大竹分隊主講人於會中嚴肅點名幾項高危險行為，常見危害因子包括有：延長線過度負載、鋰電池充電不當（如電動自行車），以及在宿舍內私自使用瓦斯爐煮食等，叮嚀宿舍管理人應加強日常巡查，訂定明確生活公約，要求移工嚴禁隨意拉接電線，避免電力負載過重引發電線短路。

除用電安全外，大竹分隊呼籲各業者應落實自主管理，定期辦理消防演練並檢修申報消防安全設備，在春節連假前夕，務必加強場所巡檢，清除逃生通道上的雜物，將未使用的電源確實關閉，同時提醒，春節期間常因人力調整導致警戒鬆懈，業者更應提前做好各項防火準備，確保各項設備隨時維持堪用狀態。

大隊長吳家豪說，公共安全仰賴場所的自主管理與即時應變能力，消防局將持續透過宣導與輔導機制，協助轄內各單位提升防災戰力，再次呼籲業者、管理人與消防局及分隊攜手合作，落實防火關鍵作為，確保所有民眾都能平安過好年。

桃市消防局第三救災救護大隊大竹分隊為了降低春節火災風險，邀集轄內業者與移工宿舍管理人進行防火管理座談會，強調災害發生時，除了打119，內部「自衛消防編組」才是火災擴大與否的關鍵。圖／桃市消防局提供
大竹分隊表示，延長線過度負載、鋰電池充電不當（如電動自行車），以及在宿舍內私自使用瓦斯爐煮食等高危險行為，不當用電、用火是常見的危害因子，不可不防。圖／桃市消防局提供
春節 宿舍 移工
