發現兒少性剝削內容 美網路平台須報告

台中、嘉義先後傳出有男子在網路雲端硬碟空間存放兒少性影像，經美國非營利組織「國家失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）」通報後，遭檢警查緝。辦案人員分析，依美國聯邦法案規定，網路平台服務提供商若在系統中，發現明顯的兒童性剝削內容，須向NCMEC報告，否則將面臨高額罰款。

辦案人員指出，根據美國聯邦法案規定，網路平台服務提供商在其系統中，若發現明顯的兒童性剝削內容，必須向NCMEC報告，知情不報將受罰，因此NCMEC成為違法兒少性影像的資料匯集中心。我國刑事局二○一四年也與NCMEC建立聯繫窗口，如發現下載違法兒少性影像的IP位址、Log在台灣時，即會提供給台灣檢警查緝。

辦案人員也說，存放資料在Google雲端硬碟，一般存放何種資料是秘密，不過因使用者曾經有下載非法性影像的紀錄，檢警搜索時，一定會檢視該名使用者在網路使用的雲端服務的資料，進而查獲，並非因資料存在谷歌硬碟，業者即有權去檢視雲端硬碟裡的內容。

一名熟悉國際事務的警官說，歐美國家重視兒童及少年權益，美國政府要求網路平台業者，有通報兒少性影像及刪除的義務，如臉書、蘋果、IG、谷歌、WhatsApp等業者，多有相關機制，以演算法、電腦程式等方式內部過濾，揪出兒少性影像。

這名警官指出，一旦網路平台業者發現兒少性影像，將清查檔案持有者的登入IP等資料，通報NCMEC。

他指出，任何電腦檔案均有雜湊值（Hash Value），形同數位指紋，若兩個檔案有相同雜湊值，代表是相同內容；網路平台業者會蒐報兒少性影像檔案的雜湊值，由NCMEC建立資料庫，供過濾比對使用，隨資料庫擴充，加速檢查速度，找出不當內容。