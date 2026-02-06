人瑞婚姻 律師：關鍵仍在真意

一○二歲王姓人瑞與長期照料的看護登記結婚，外界質疑婚姻效力與財產分配問題。法界指出，依現行民法規定，年滿十八歲即可結婚，法律並未設最高年齡限制，關鍵在於當事人是否具備真實結婚意思及理解婚姻法律效果的能力。

該事件在網路上發酵，網友討論多集中在婚姻動機與財產，有網友認為未告知家屬就登記結婚，容易引發外界對結婚目的的聯想；也有人說，若長者未擁有上億資產，看護是否還願意跟人瑞結婚，更質疑「哪個看護會跟自己照顧的人結婚？」

有部分網友將矛頭指向家屬，認為「是愛錢還是真的會照顧老人家？」、「自己不照顧，別人來照顧衝回來搶，不好笑嗎？」

穩勝國際法律事務所律師包盛顥表示，高齡再婚未必涉及分配遺產，部分長者確實基於情感或希望給另一半經濟上的保障而結婚，只要長者的意識清楚，能明確表達結婚意思，並理解婚姻關係的意義與法律效果，即具備結婚能力，即使子女反對，仍屬合法婚姻，應該尊重當事人自由意志。

包分析，隨著台灣邁入超高齡社會，高齡再婚屢見不鮮，過去也有九十三歲榮民與長照人員結婚的案例，若家屬欲確認婚姻無效，須證明當事人在結婚時欠缺真實結婚意思，如遭詐欺、脅迫，才可向法院請求撤銷婚姻。

而民法第一一四四條規定，配偶為法定繼承人之一，享有應繼分或特留分最低保障，除非出現喪失繼承權事由。

包盛顥也說，人的財物以死亡時點區分，生前為財產，死後為遺產，在世期間，財產所有人可依本身意志自由處分，無人可干涉。若要減少繼承爭議，或將特別財產給特定人，可在生前規畫，如透過生前贈與、信託、買賣等方式，避免往生後遺產依民法規定由全體繼承人繼承。

他另外說，若被繼承人怕無人照料，不願在生前就將財產全數安排處分，可透過遺囑指定遺產的分割方法，將某筆遺產按意願留給特定人，但仍須注意特留分規定。