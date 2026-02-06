新北馬崗潮間帶疑遭下毒 大批魚群翻肚

新北馬崗潮間帶出現大量死魚，疑有人為抓海蟲下藥毒魚，環保局採樣送驗。記者游明煌／攝影

「恐怖啊，整個潮間帶魚都死亡！」新北市貢寮區馬崗漁村四日居民發現海蝕平台潮間帶有大批死魚，疑為不肖人士抓海蟲下藥遭波及毒死，現場發現大量魚類、烏魚苗、彈塗魚、螃蟹等死亡，並可聞到化學藥水味，市府環保局採樣化驗，並追查下毒元凶。

潮間帶生態相當豐富，是居民守護的海洋場域，不少學校當成自然生態環境教育場域，魚屍遍布讓居民氣憤，搶救還奄奄一息的海鰻、螃蟹等，痛斥「生態殺手」。

「為了抓海蟲，造成潮間帶生態浩劫。」福連里里長吳文益直嘆恐怖，指很多魚類、海鰻、海兔、螃蟹、彈塗魚、烏魚苗等都死了，無一倖免，這裡長很多海菜，擔心有藥物殘留，呼籲近日不要採。

吳文益表示，海蟲習性多躲在礁岩底下，不肖人士疑利用石碳酸的化學藥劑逼出海蟲捕捉販售牟利，可當釣餌釣黑毛、午仔魚、春仔魚等，已非第一次發生，市府應嚴查。

環保局指出，前天採樣時已過一段時間，可能被海水沖散，待化驗結果才能判定汙染源，會調監視器釐清，盼民眾提供線索。

市府說明，該區域非屬保育區範圍，漁業處接獲通報後通知環保局採樣，確認水體有無化學毒性成分，已請海巡署協助蒐證及查緝，如查獲毒魚將依漁業法移送地檢署裁處，得處一年以上、五年以下有期徒刑、拘役或併科十五萬元以下罰金。