影／嚇！警衝民宅緝毒 驚見違法囤放366公斤爆竹「宛如小型火藥庫」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市消防局今早在桃園區富國路某民宅，查獲囤放高達366公斤各式爆竹煙火，估算淨火藥量逾百公斤，宛如小型火藥庫，不但超過25公斤管制量近15倍，其中有未經認證爆竹，左鄰右舍得知無不嚇出冷汗，消防局依法沒入稍早送往合格儲存處，開立最高60萬元罰鍰的舉發單。

這起駭人聽聞的民宅火藥庫案，源於新北市警方跨區執行掃黑與緝毒行動，當大批員警攻堅破門進入富國路這處民宅時，原欲搜查毒品與幫派堂口等證物，竟意外發現室內的空間幾乎遭大批紙箱淹沒，拆開赫見各式各樣的爆竹煙火。

通知桃市消防局第一救災救護大隊到場，發現現場環境簡陋，完全未設有專業防爆及滅火設施，若發生意外，後果不堪設想；初步清點發現，屋內非法囤積的爆竹煙火有43大箱，其中不乏未經安全認證的危險煙火，消防員一一秤重後，確認總量高達366公斤超過法定管制量。

經消防稽查人員詢問附近居民，住戶驚恐表示，平常看這戶人家經常有不明人士出入，卻不知道鄰居竟然暗藏數量多到可以炸毀半徑19公尺內建物，半徑約50公尺內建物門窗炸裂、爆炸衝擊波可達半徑152公尺所有窗戶玻璃碎裂飛散，根本是與「不定時炸彈」為鄰。

消防局調查，違法持有的25歲女子表示，看準春節長達9天的期間，燃放煙火爆竹需求非常大，為節省倉儲成本並牟取不法暴利，才鋌而走險將住處當成臨時倉庫，購買10萬元的貨。

大隊長賴志忠指出，依據爆竹煙火管理條例規定，存放爆竹若超過管制量，必須符合特定場所規範並投保公共意外責任險。這次查獲的數量已嚴重超標，消防局當場依「爆竹煙火管理條例」開立舉發單，最高恐面臨60萬元罰鍰，這批366公斤的爆竹將全數沒入，目前已送到苗栗七威合格儲存場所暫存，未來將銷毀。

消防局強調，非法儲存爆竹超標30倍以上，最高可處150萬元罰鍰，同時提醒民眾，購買煙火務必認清「認可標示」，若發現住家附近有可疑囤積爆竹，應立刻撥打119舉報，共同守護公共安全。

桃市消防局在桃園區富國路某民宅查扣366公斤違法囤積爆竹。圖／桃市消防局提供

