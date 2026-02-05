快訊

北監懇親活動春節前登場 收容人盼改過自新陪伴孩子長大

桃園電子報／ 桃園電子報

g6w56w
超過782位收容人及1563位家屬報名參與「春節面對面懇親」，總計2345人共享屬於彼此的溫馨歡聚時光。圖：北監提供

一年一度春節即將到來，為加強家庭支持、增進親情關懷，台北監獄於2月2日至今(5)日舉辦「春節面對面懇親」，連續4日上、下午共舉辦8梯次，超過782位收容人及1563位家屬報名參與，總計2345人共享屬於彼此的溫馨歡聚時光。

手寫春聯
北監為向家屬展現收容人藝文教化與作業職訓成果，特於懇親會場贈送收容人揮毫春聯作品。圖：北監提供

北監表示，為向家屬展現收容人藝文教化與作業職訓成果，特於懇親會場贈送收容人揮毫春聯作品，由北監「傳統書法藝術班」親手執筆，外聘專業師資細心指導，讓學員放下過往、靜思習字，藉由學習傳統文學，嘗試為未來重新劃下更好輪廓。另提供健康低糖手做餅乾及可愛造型手摺氣球，由北監「烘焙證照班」及「彩虹氣球班」獻給家屬，讓家屬看見收容人學習後之正向改變，現場充滿溫馨團圓氣氛。

馬年春聯
收容人放下過往、靜思習字，藉由學習傳統文學，嘗試為未來重新劃下更好輪廓。圖：北監提供

此次參加懇親的收容人阿晨(化名)，自從入監服刑，僅靠書信及電話聯繫遠在離島的未成年子女，從未能實際接觸，藉此懇親機會，妻子兒女不辭千里搭機前來，因多年不曾實際碰面而相擁而泣，情意深深、久久不離，阿晨表示，「今天發放的春聯正是我親筆書寫，看著子女欽佩的眼神，我為自己感到驕傲。感謝台北監獄給我機會，為了他們，我一定會改過自新，爭取早日回家陪伴童年。」阿晨妻子也說，「兒女自懂事以來就未曾再見父親，直至今日，兒女遠遠第一眼見到爸爸，立刻衝上去抱住爸爸，掛在身上嚎啕大哭、久不放手。謝謝北監體諒我們離島溝通不便，協助聯繫報名懇親，讓全家人終於有機會相聚在一起，讓愛無距離。」

另有烘焙班收容人小陳(化名)表示，「入監後最懊悔的事，莫過於未曾與父親好好溝通談心，非常感謝台北監獄，讓我有機會將心底話對父親說，阿爸您幸苦了，原諒不孝子我，會盡早假釋回家孝順您。」小陳也迫不及待藉此機會，向糖尿病父親展現烘焙學習成果「健康低糖手做餅乾」，讓最親愛的父親感受關愛孝心與自我成長。亦有收容人家屬表示，「還記得去年懇親天雨路滑，導致奶奶滑倒，還好只受驚嚇沒有大礙。今年懇親，非常驚訝台北監獄全新完工無障礙坡道，還出借輪椅協助推送。謝謝台北監獄為身障家屬考慮，讓行動不便老人家得以與收容人共享天倫之樂。」

在春節團圓的懇親氛圍中，北監政風室也同步進行「團圓不受騙・廉潔過好年」反詐宣導活動，向收容人及家屬傳達廉政倫理規範、反詐反賄等重要廉潔觀念；典獄長許金標也親臨現場關懷懇親動態，期望藉由懇親活動展現矯正機關之教化職訓成果，並讓家屬瞭解各項獄政方針，知悉親人在監生活情狀，透過既有家庭支持或重塑家庭關係，用親情力量勉勵收容人邁向更生，扭轉浪子印象、積極復歸社會，期許矯正關心能讓家屬放心、社會安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：北監懇親活動春節前登場 收容人盼改過自新陪伴孩子長大

監獄 春節
