懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

27歲王姓孕婦昨晚6時許騎機車行經新北市新莊區環漢路時，不明原因偏移自撞路緣石再撞擊路旁燈桿，頭、臉部重創送醫不治。親友一度懷疑她遇肇逃徵求行車記錄影像，檢警今天下午相驗，王女丈夫趕抵殯儀館悲慟不已，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，下個月即將臨盆的王姓孕婦，昨晚6時許獨自騎機車行經新莊區環漢路往三重方向，接近塔寮坑2號抽水站之前不明原因向右偏移自撞路緣石後彈飛撞上燈桿，王女頭部、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂、左手骨折。

救護人員到場發現王女已無生命跡象，送醫急救後仍因傷重宣告不治，親友懷疑她遇到肇事逃逸，PO網徵求目擊行車記錄影像。警方經調閱事故現場附近私人監視器，從側面清楚拍到車禍過程，當時雖有其他往來車輛，但與王女的機車保有行車間距，並無互相擦撞情形，她行進間不明原因向右偏移，先擦撞路緣石再撞擊路旁燈桿，人摔下之後機車滑行約20餘公尺停在車道上。

檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗王女遺體，王女丈夫及父親趕抵，不發一語難過的坐在相驗室內等待檢察官詢問，確切車禍原因仍待後續釐清。

新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊行車記錄影像。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊行車記錄影像。記者林昭彰／翻攝
機車行
