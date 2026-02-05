快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

船員因海象惡劣受傷 雲林艦百浬救援順利就醫

中央社／ 高雄5日電

1名船員日前於外海作業時，因海象不佳在船上發生撞擊，導致關節異位。經雲林艦百浬救援，將船員送至艦上醫療艙處置，昨天抵達高雄港就醫，展現海上醫療救難能量與人道救援精神。

海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊說明，1艘東港籍漁船日前於鵝鑾鼻東南97浬處作業，船上1名船員1日因海象不佳，其右膝在船上撞擊後受傷，無法行動且傷情緊急。

南部地區機動海巡隊今天發布新聞稿表示，3日清晨獲報後派遣於東南海域執行巡邏勤務的4000噸級雲林艦前往救援，雲林艦於當天下午5時許在鵝鑾鼻東南125浬和漁船會合，現場受強烈東北季風影響，海象惡劣，陣風達10級、浪高約6至7公尺。

南部地區機動海巡隊指出，經評估後，因風浪過大無法立即接駁，雲林艦先在旁戒護，歷經1夜，4日上午9時許待海象稍緩，雲林艦立即接駁傷者，但由於傷者因傷疼痛難忍，無法自行上擔架，雲林艦派出2名具EMT2救護執照人員冒險跳至漁船，合力將傷者及1名陪同人員安全接駁登艦。

南部地區機動海巡隊員告訴中央社記者，傷者送至雲林艦醫療艙後，由艦上醫官確認其生命徵象穩定，檢查發現右側髖關節有內旋合併大腿縮短情形，且關節移動受限，初步研判傷者為右側髖關節異位，再經超音波檢查，初步排除關節內積水、積血等急症。

南部地區機動海巡隊指出，於艦上進行支持性療法、適當止痛（口服止痛藥）、維持病患舒適姿勢，以及建議後送等治療。

南部地區機動海巡隊表示，雲林艦以最大安全航速航向高雄港，4日下午3時30分許順利抵達，傷者由船長家屬送往東港就醫治療。此次雲林艦於海象惡劣狀況中，克服接駁困難，成功於黃金時間內救回傷者，展現海巡守護人道救援精神。

雲林 海巡署 海象
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

無照駕駛新制上路！雲林大執法3天取締46件扣車又扣牌

無照駕駛加重罰則新制上路　雲林3天取締46件

雲林「虎尾虎」搶戲馬年主燈 穿越80年糖都回憶今晚點燈

民進黨雲林鄉鎮長登記開跑 4選將合體、7鄉鎮找人中

相關新聞

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

27歲王姓孕婦昨晚6時許騎機車行經新北市新莊區環漢路時，不明原因偏移自撞路緣石再撞擊路旁燈桿，頭、臉部重創送醫不治。親友...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

春節維安啟動！警政署：9日起加強見警率、嚴打賭博 目標治安平穩

春節將至，內政部警政署今天表示9日起將啟動「加強重要節日安全維護工作」至23日止，共15天，除預計在公共場所加強見警率，...

貓裏喵公園出現年輕人「翹孤輪」 違規紅單開不了但可能吃官司

兩名年輕人最近在苗栗市貓裏喵親子公園內騎電動機車，但出現翹孤輪、電動車碰壓翹翹板等行為，被民眾拍下上傳臉書社群，引發網友...

桃園男推倒重機洩憤？2年半前雙刀架自己脖子逛街也是他

網路平台傳出一段影片，一名男子在桃園市平鎮區推倒重機車行的紅牌重機、咆哮，警方到場查出47歲賴姓男子涉案，全案依依傷害、...

騎士撞環保車身亡 新北環保局：全力配合調查

新北市三重區環河南路今上午傳出死亡車禍，一名男子騎機車行經大同南路口時，疑追撞停在路邊、正在執行勤務的環保局公務車，騎士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。