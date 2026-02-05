貓裏喵公園出現年輕人「翹孤輪」 違規紅單開不了但可能吃官司

兩名年輕人最近在苗栗市貓裏喵親子公園內騎電動機車，但出現翹孤輪、電動車碰壓翹翹板等行為，被民眾拍下上傳臉書社群，引發網友熱議和責難，苗栗警方已鎖定對象，將通知對方到案說明，苗栗警分局強調，親子公園不屬於道路範圍，翹孤輪的危險行為不適用道路交通管理處罰條例裁罰，但可依刑法公共危險罪嫌究責。

苗栗警分局表示，警方2月4日執行網路巡邏，發現有民眾於網路社群PO出影片，一輛微電車在公園內出現翹孤輪的不當行駛畫面，微電車前輪並碰壓翹翹板與同伴一上一下玩耍，因該處屬公園範圍，分局將移請苗栗市公所處理。

苗栗市公所表示，昨晚發現後已請警方協助調查，對方的不當行為如果造成園內公物損壞，將依法求償，此外公園有許多兒童遊戲，在園內騎機車等行為已違反苗栗縣公園管理自治條例規定，可開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。