三重離奇車禍 機車衝撞新北環保局貨車騎士慘死 2名清潔人員受傷
新北市三重區今天上午發生離奇車禍，環保局1輛貨車停靠環河南路旁，2人在車和路邊圍牆間清理圾垃，後方1輛機車竟從車與牆之間狹窄縫隙快速穿越，造成2名工作人員受傷，60歲騎士送醫急救宣告不治。
新北市政府環保局的貨車上午9時許停靠淡水河堤防邊環河南路，2名工作人員64歲許女、52歲楊男站在車和堤防下方矮圍牆之間，不到1公尺寬的狹小空間清理地面垃圾。
60歲楊姓男子騎乘機車竟從後方衝進執行公務中的貨車和圍牆之間，連續衝撞2名工作人員再穿越至貨車前方摔倒，許女顱內輕微出血、左腳骨折，楊男右腳骨折、右肩擦挫傷，機車騎士當場昏迷失去意識，3人皆被救護車送醫。
機車騎士急救後於上午10時宣告不治，警方鑑識人員已在現場採證完畢，詳細肇事原因尚待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言