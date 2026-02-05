快訊

三重離奇車禍 機車衝撞新北環保局貨車騎士慘死 2名清潔人員受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今天上午發生離奇車禍，環保局1輛貨車停靠環河南路旁，2人在車和路邊圍牆間清理圾垃，後方1輛機車竟從車與牆之間狹窄縫隙快速穿越，造成2名工作人員受傷，60歲騎士送醫急救宣告不治。

新北市政府環保局的貨車上午9時許停靠淡水河堤防邊環河南路，2名工作人員64歲許女、52歲楊男站在車和堤防下方矮圍牆之間，不到1公尺寬的狹小空間清理地面垃圾。

60歲楊姓男子騎乘機車竟從後方衝進執行公務中的貨車和圍牆之間，連續衝撞2名工作人員再穿越至貨車前方摔倒，許女顱內輕微出血、左腳骨折，楊男右腳骨折、右肩擦挫傷，機車騎士當場昏迷失去意識，3人皆被救護車送醫。

機車騎士急救後於上午10時宣告不治，警方鑑識人員已在現場採證完畢，詳細肇事原因尚待調查釐清。

