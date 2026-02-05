守護荷包過好年！桃警啟動春節金融安維 規畫護鈔、聯防措施

為確保春節前後金融環境安全，桃園市政府警察局於今日召開「加強重要節日安全維護工作金融機構安全維護座談會」，邀集轄區內各金融機構、銀樓、當舖、加油站及彩券行等單位代表參與，共同研商春節前後金融犯罪預防對策，攜手守護市民財產安全。

桃園市警局指出，本次安全維護工作為了提升金融機構的安全防護能力，警察局將與各金融單位密切合作，全面啟動以下防範措施：

一、 針對轄內金融機構檢視內部與周邊環境，評估易成為歹徒作案的目標及易發生時段，妥適規劃巡邏、守望（埋伏）勤務或調整勤務部署。

二、 與轄區金融機構建立緊密聯防機制，落實金融機構守望勤務，主動與保全人員聯繫，告知遇有可疑人事立即通報警察機關，並協助金融機構檢視錄影監視系統及其他安全防護設備是否完備，如有故障，應立即要求檢修。

三、 配合業者補鈔時間、民眾申請或金融機構轉知需護鈔的對象時，派遣警力協助並運用大眾傳播媒體廣為宣傳。

局長廖恆裕強調，金融安全不僅關乎個人財產，也是整體治安的重要指標，呼籲各金融機構員工在春節前後提高警覺，落實內部安全措施，與警方共同防範金融犯罪。

副局長鄭榮崑在會中說明，桃園市警局2025年查獲詐欺集團319團、犯嫌2689人，比2024年查獲增加1085人；查扣不法所得4億125萬多元，比2024年查扣增加2億6263萬多元；警民合作方面，於金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達10億8190萬多元，另依打詐儀錶板公布數據，桃園市今年1月份詐欺案件受理1656件、財損8億4486.5萬多元。

經分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為網路購物詐騙528件、假投資詐騙250件、假交友（投資詐財）詐騙169件、色情應召詐財詐騙91件、假交友（徵婚詐財）詐騙65件，桃園市警察局將持續精準分析數據，掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢、針對高發詐欺手法加強防制。