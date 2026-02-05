高雄通緝男逃捕指揮代駕撞警車 麻吉護友推警連同代駕被法辦

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

李姓男子涉詐欺等7條罪名遭通緝，去年11月15日上午8時許，他與朋友離開苓雅區某酒店時遇到警方盤查，李男竟跳上朋友的轎車撞倒警用機車要逃，遭警方鳴槍逮捕，包含李男在內，開車的游姓代駕及車上許姓、王姓友人均被逮捕，檢方偵結，依妨害公務罪嫌起訴4人。

檢警調查，去年11月15日上午8時39分許，苓雅警分局成功路派出所警員執行守望勤務，在苓雅區中華四路與四維四路口，發現李姓男子（24歲）轉身躲避警方，形跡可疑，員警立即尾隨至興中二路與仁德街口上前盤查。

員警查出李男有7條通緝在身，準備將他逮捕時，李男竟拔腿狂奔，在興中二路與中華四路口跳上游姓男子駕駛的轎車，警方見狀上前攔阻，但車上王姓、許姓友人不甩員警拍門，推開員警關門。

同時另名警員騎警用機車抵達，擋在車前，不料，李男竟叫游男「開車、快開車、油門催下去」，直接朝前撞倒警用警車，員警立即對空鳴槍2槍，游才停車，但李男見狀下車狂奔，最後跑到興中二路54巷內才落網。

警方查出，衝撞警用機車的游男只是李男一方找來的代駕，游辯稱是李男一直催促他開車，他一緊張才踩油門，許男則否認有叫游男衝撞警車，李男則否認跟員警推擠。

但檢方根據員警密錄器等資料，認定李男與車上游男等3人拒捕，李男涉詐欺、組織犯罪條例、妨害自由、傷害等7條罪名遭通緝，已被移送歸案，妨害公務罪嫌部分則對4人提起公訴。

高雄市警方追捕通緝的李姓男子（機車騎士前方）。記者林保光／翻攝
李姓男子有七條通緝案，追捕時卻指揮代駕撞倒警用機車，隨後下車拔腿就跑。記者林保光／翻攝
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

