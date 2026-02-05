無照駕駛加重罰則新制上路　雲林3天取締46件

快訊

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣5日電

立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修法，提高無照駕駛罰鍰，機車、汽車駕駛最高各處新台幣3萬6000元、6萬元，上月31日新制上路，雲林警察局3天大執法，取締46件。

根據雲林縣警察局交通隊統計，雲林縣無照駕駛案件113年有5883件，其中成年人有5431件、未成年452件；114年6181件，成年人有5767件、未成年414件。

雲林縣警察局今天發布新聞稿指出，「道路交通管理處罰條例」第21條修正新制已於今年1月31日正式施行。警方從1月31日至2月2日展開連續3天大執法取締，共舉發無照駕駛違規機車40件、汽車6件，合計46件，若以年紀區分，未成年4件、65歲長者2件、其餘40件。

警方表示，新制加重無照駕駛處罰，一是罰鍰提高，機車上限提高至新台幣3萬6000元、汽車提高至6萬元、大型車提高至8萬元。

第二是累犯行為加重，累犯期限從5年延長至10年，即10年內第2次違規，直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除在原有罰鍰額度外，每次違規行為再累加且無上限，機、汽車增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元，並吊扣牌照1年。

第三是車主也要連帶責任，違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，並將吊扣車牌3個月，若車主未善盡查證義務，將承擔與駕駛人相同罰鍰。

雲林縣警察局長黃富村提醒，交通部與雲林縣政府今年度持續推出考機車駕照的補助方案，鼓勵縣內民眾考機車駕照前，先到縣內5家合格許可的駕訓班參加安全駕駛訓練，每人補助2600元，民眾只要負擔學費600元即可輕鬆考到駕照。

雲林 警察 無照駕駛
