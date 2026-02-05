尋人竟在阻詐現場… 台南警銀行攔阻20萬損失 意外找回失蹤長輩

台南市警二分局海安派出所昨據案，王姓男子稱高齡80多歲的母親早上獨自出門後音訊全無，家人擔心發生意外，尋求派出所協助，當全所準備動員協尋，所長顏呈叡在銀行攔阻老婦疑遭詐騙，欲臨櫃提款20萬元買家具，經比對身分竟是通報失蹤長者，順利阻詐也找回失蹤人口。

正當派出所接獲協尋人口通報時，所長顏呈叡、警員郭柏宏接獲轄內民族路銀行通報，稱有1名郭姓老婦人欲臨櫃提領20萬元，行員詢問用途時，她語帶閃爍地說要「買沙發家具」，卻無法提供任何賣方資訊或相關證明。

顏趕抵現場，一眼識破這極可能是鎖定高齡者的詐騙陷阱，立即耐心展開勸說的同時，核對她身分資料時，赫然發現眼前的這位「疑似詐騙被害人」，竟就是剛才通報中家屬尋找的「失蹤人口」。

員警立即聯繫王男確認，他在電話中驚呼家中完全沒有添購家具的需求，更驚覺母親險些將退休金拱手送給詐騙集團。