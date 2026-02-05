快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

聽新聞
0:00 / 0:00

尋人竟在阻詐現場… 台南警銀行攔阻20萬損失 意外找回失蹤長輩

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局海安派出所昨據案，王姓男子稱高齡80多歲的母親早上獨自出門後音訊全無，家人擔心發生意外，尋求派出所協助，當全所準備動員協尋，所長顏呈叡在銀行攔阻老婦疑遭詐騙，欲臨櫃提款20萬元買家具，經比對身分竟是通報失蹤長者，順利阻詐也找回失蹤人口。

正當派出所接獲協尋人口通報時，所長顏呈叡、警員郭柏宏接獲轄內民族路銀行通報，稱有1名郭姓老婦人欲臨櫃提領20萬元，行員詢問用途時，她語帶閃爍地說要「買沙發家具」，卻無法提供任何賣方資訊或相關證明。

顏趕抵現場，一眼識破這極可能是鎖定高齡者的詐騙陷阱，立即耐心展開勸說的同時，核對她身分資料時，赫然發現眼前的這位「疑似詐騙被害人」，竟就是剛才通報中家屬尋找的「失蹤人口」。

員警立即聯繫王男確認，他在電話中驚呼家中完全沒有添購家具的需求，更驚覺母親險些將退休金拱手送給詐騙集團

在員警與行員合力勸導下，老婦人終於恍然大悟，打消提款念頭，成功攔阻20萬元損失。同時，考量老婦人年事已高且出門已久，體力負荷大，員警隨後親自駕車將其護送回住處。家屬見到老母親平安歸來，且辛苦錢分文未失，對員警能同時完成「攔阻詐騙」與「協尋親人」兩大任務，再三致謝。

家屬見到老母親平安歸來，且辛苦錢分文未失，對員警能同時完成「攔阻詐騙」與「協尋親人」兩大任務，再三致謝。圖／讀者提供
家屬見到老母親平安歸來，且辛苦錢分文未失，對員警能同時完成「攔阻詐騙」與「協尋親人」兩大任務，再三致謝。圖／讀者提供
在員警與行員合力勸導下，老婦人終於恍然大悟，打消提款念頭，成功攔阻20萬元損失。圖／讀者提供
在員警與行員合力勸導下，老婦人終於恍然大悟，打消提款念頭，成功攔阻20萬元損失。圖／讀者提供

詐騙集團 老婦 母親
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

表揚阻詐績優人員 苗警半年遴選最優金融機構再加碼1萬元

網友慫恿設定土地貸款350萬投資 嘉市警及時阻詐

男子抵押不動產籌款險被騙 豐原警與當鋪業者阻詐成功

提款要「露臉」！ATM導入臉部遮蔽示警 刑事局：數據顯示能有效阻詐

相關新聞

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產…醫院外上演搶人大戰

台北市中山區馬偕醫院前天發生「搶人大戰」，一名102歲王姓人瑞在68歲台籍賴姓看護的陪同下回診，結束正要步出大門，卻在醫...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

高雄通緝男逃捕指揮代駕撞警車 麻吉護友推警連同代駕被法辦

李姓男子涉詐欺等7條罪名遭通緝，去年11月15日上午8時許，他與朋友離開苓雅區某酒店時遇到警方盤查，李男竟跳上朋友的轎車...

尋人竟在阻詐現場… 台南警銀行攔阻20萬損失 意外找回失蹤長輩

台南市警二分局海安派出所昨據案，王姓男子稱高齡80多歲的母親早上獨自出門後音訊全無，家人擔心發生意外，尋求派出所協助，當...

澎湖白沙鄉資源回收場大火 濃煙密布延燒4小時尚未撲滅

澎湖縣白沙鄉一處資源回收場今晨發生大火，現場濃煙密布，加上場內堆積大量塑膠類廢棄物散發難聞氣味，消防局派遣白沙、馬公、澎...

樓梯間燒金紙影響鄰居 壢警：可罰1萬2000元

桃園市中壢區日前有民眾在Threads發文抱怨，鄰居疑似因為深信某些宗教儀式，在家門口掛銅錢、釘紅布、貼符咒，還經常在樓梯間燒金紙，產生的煙霧及味道嚴重影響其他住戶，對方卻往往燒了就跑，找不到人，令原PO相當困擾。對此，中壢警分局回應，若焚火行為已影響其他住戶安全或居住安寧，可依《社會秩序維護法》處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。