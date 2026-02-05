樓梯間燒金紙影響鄰居 壢警：可罰1萬2000元

網友抱怨鄰居經常在樓梯間燒金紙，影響其他住戶。示意圖：AI生成

桃園市中壢區日前有民眾在Threads發文抱怨，鄰居疑似因為深信某些宗教儀式，在家門口掛銅錢、釘紅布、貼符咒，還經常在樓梯間燒金紙，產生的煙霧及味道嚴重影響其他住戶，對方卻往往燒了就跑，找不到人，令原PO相當困擾。對此，中壢警分局回應，若焚火行為已影響其他住戶安全或居住安寧，可依《社會秩序維護法》處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

中壢分局表示，焚燒金紙之民間習俗，多半發生於住家附近或道路旁。警方提醒，若焚火行為已影響其他住戶安全或居住安寧，依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款之規定，經具名檢舉製作筆錄後，依法函請地方法院裁罰，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾進行祭祀焚燒紙錢行為時，應選擇安全、適當地點，避免致生公共安全，共同維護社區和諧與公共安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：樓梯間燒金紙影響鄰居 壢警：可罰1萬2000元

住戶 桃園 金紙
