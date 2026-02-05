強大AI！人在日本的武德宮主委被AI警報嚇醒…跨海還原火警現場

財神祖廟北港武德宮今天清晨發生火警，幸AI系統快速啟動警報，消防隊很快趕到，火勢不到半小時撲滅，連人在日本的武德宮主委林安樂也在睡夢中同步被AI吵醒，跨海掌握火場救災情況，今早他以「我可能沒有休假的命......。」為題，在臉書發表最初起火畫面及火災發生可能的原因，並感謝消防隊神救援及武財公保佑！

武德宮主委林安樂前兩天赴日本奈良訪問、旅遊，今天清晨武德宮發生火警，人在日本的他在睡夢中也同步被手機吵醒，夢中驚醒趕緊越洋處理救火事宜，事後他並透過臉書說明火警發生及最初起火的原況。

林安樂指出，上午日本六點三十幾分也是台灣時間五點三十幾，隱約聽到Line訊息通知聲，他無意識地摸出手機瞥了瞥，發現是AI系統廠商立達軟體回報AI火警系統已觸發煙霧預警，繼而起火，地點在本宮機房／幹部辦公室。

原本的睡眼惺忪的林安樂立即嚇醒，他說，當時廠商也回報，指說在煙霧產生時就已依序通知廟方櫃檯、總幹事，最後才通知他（這個順序很專業，不慌不亂），總幹事人在嘉義，只能迅速起身出發趕到廟。櫃檯值大夜班同仁在一分鐘內即持滅火器趕到現場，但起火處為一些工具的充電器所在，一旁的鋰電池受熱爆炸後約在5時33分便迅速轉為火警，現場同仁立即通報消防隊（5時36分），消防隊八分鐘內抵達，經七分鐘控制火勢，目前除了起火點的幹部個人用品櫥櫃及金紙部一些茶糖供品的財損外，幸無其他災情，算是不幸中大幸！

林安樂說，武德宮自民國1980年在現址建廟近50年以來，每天夜裡都有同仁留守廟裡值夜，遇狀況緊急通聯與處理，這些人力付出為的就是擔心夜深四下無人，造成難以預料的風險。