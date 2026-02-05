快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

財神祖廟北港武德宮今天清晨發生火警，幸AI系統快速啟動警報，消防隊很快趕到，火勢不到半小時撲滅，連人在日本的武德宮主委林安樂也在睡夢中同步被AI吵醒，跨海掌握火場救災情況，今早他以「我可能沒有休假的命......。」為題，在臉書發表最初起火畫面及火災發生可能的原因，並感謝消防隊神救援及武財公保佑！

武德宮主委林安樂前兩天赴日本奈良訪問、旅遊，今天清晨武德宮發生火警，人在日本的他在睡夢中也同步被手機吵醒，夢中驚醒趕緊越洋處理救火事宜，事後他並透過臉書說明火警發生及最初起火的原況。

林安樂指出，上午日本六點三十幾分也是台灣時間五點三十幾，隱約聽到Line訊息通知聲，他無意識地摸出手機瞥了瞥，發現是AI系統廠商立達軟體回報AI火警系統已觸發煙霧預警，繼而起火，地點在本宮機房／幹部辦公室。

原本的睡眼惺忪的林安樂立即嚇醒，他說，當時廠商也回報，指說在煙霧產生時就已依序通知廟方櫃檯、總幹事，最後才通知他（這個順序很專業，不慌不亂），總幹事人在嘉義，只能迅速起身出發趕到廟。櫃檯值大夜班同仁在一分鐘內即持滅火器趕到現場，但起火處為一些工具的充電器所在，一旁的鋰電池受熱爆炸後約在5時33分便迅速轉為火警，現場同仁立即通報消防隊（5時36分），消防隊八分鐘內抵達，經七分鐘控制火勢，目前除了起火點的幹部個人用品櫥櫃及金紙部一些茶糖供品的財損外，幸無其他災情，算是不幸中大幸！

林安樂說，武德宮自民國1980年在現址建廟近50年以來，每天夜裡都有同仁留守廟裡值夜，遇狀況緊急通聯與處理，這些人力付出為的就是擔心夜深四下無人，造成難以預料的風險。

他說，今晨事件，除辛苦的留守人員，更幸賴AI系統的通知，遠近共同監看互相通聯下，在火勢發生前一分鐘系統即已示警煙霧產生，但自鋰電池受熱爆炸起火，情況迅速變化，真讓人措手不及，但能在十幾分內排除危機實已萬幸，武財公保佑！

北港武德宮今晨發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今晨發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今晨發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今晨發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今晨發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場，圖為最初起火冒煙的情況。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今晨發生火警，人在日本的主委林安樂同步接到AI系統警報，夢中驚醒，跨海掌握救火，事後透過臉書還原起火現場，圖為最初起火冒煙的情況。記者蔡維斌／翻攝

相關新聞

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產…醫院外上演搶人大戰

台北市中山區馬偕醫院前天發生「搶人大戰」，一名102歲王姓人瑞在68歲台籍賴姓看護的陪同下回診，結束正要步出大門，卻在醫...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

澎湖白沙鄉資源回收場大火 濃煙密布延燒4小時尚未撲滅

澎湖縣白沙鄉一處資源回收場今晨發生大火，現場濃煙密布，加上場內堆積大量塑膠類廢棄物散發難聞氣味，消防局派遣白沙、馬公、澎...

樓梯間燒金紙影響鄰居 壢警：可罰1萬2000元

桃園市中壢區日前有民眾在Threads發文抱怨，鄰居疑似因為深信某些宗教儀式，在家門口掛銅錢、釘紅布、貼符咒，還經常在樓梯間燒金紙，產生的煙霧及味道嚴重影響其他住戶，對方卻往往燒了就跑，找不到人，令原PO相當困擾。對此，中壢警分局回應，若焚火行為已影響其他住戶安全或居住安寧，可依《社會秩序維護法》處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

國道1號南下高雄路段3聯結車糾纏相撞 占據3線道釀回堵

國道1號南下高雄苓雅交流道今天上午11時許發生3輛大型聯結車相撞事故，其中一輛更被撞到橫在中外線車道，導致至少3線道車流...

強大AI！人在日本的武德宮主委被AI警報嚇醒…跨海還原火警現場

財神祖廟北港武德宮今天清晨發生火警，幸AI系統快速啟動警報，消防隊很快趕到，火勢不到半小時撲滅，連人在日本的武德宮主委林...

