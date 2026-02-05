救護車上孕婦羊水破了！竹市2消防員「化身產婆」車上順利接生男嬰　

新竹市消防局埔頂分隊消防員鄭功沛、張政賢於去年12月10日完成一件孕婦急產案件，在救護車上為產婦順利接生，母子均安。消防局長李世恭說，竹市消防局擁有高級救護技術員證照共51人，占外勤人數24%，為全國前五名，這次出勤協助孕婦接生的鄭功沛去年取得高級救護技術員證照，並於同年6月升格成為新手爸爸，更能深刻體會為人父母的喜悅。

消防局表示，埔頂分隊同仁鄭功沛、張政賢抵達現場時，孕婦腹部有陣痛的情形，並在救護車上破水且新生兒胎頭已露出，兩人立即為產婦進行接生，新生兒（男嬰）順利出生後，旋即評估新生兒情況及母親意識，並給予臍帶夾夾住未斷臍帶，新生兒剛出生時有發出哭聲，給予刺激後聽見宏亮的哭聲，評估小兒三角皆正常且給予擦乾保暖，後送新竹馬偕兒童醫院處置。

李世恭表示，看到寶寶平安順利誕生、母嬰狀況穩定，鄭功沛、張政賢皆感到興奮與開心，內心也相當感動，更加體認到消防救護工作肩負守護生命的重要使命與責任。竹市去年緊急救護勤務達2萬2647件，除少見的急產案件外，還有各種不同的救護案件，考驗消防人員平時的訓練紮實度及隨機應變能力。消防局持續遴派員參訓取得高級救護技術員(EMT-P)證照，並不斷充實最先進的救護器材，救護教官群們也持續努力提升竹市的緊急救護品質，期能提供市民更優質的緊急救護服務。

消防局補充，截至去年底，新竹市OHCA病患救活率達38.01%、康復出院率達8.06%，成績斐然，救護品質亦獲市民肯定。消防局在市長的支持下，各分隊救護車上全面配有自動心肺復甦機（LUCAS）及心臟電擊去顫器（AED）、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡及ZOLL X等先進設備，讓市民能在最完善的救護資源下受到保護。

市長高虹安於消防局擴大局務會議中公開表揚2名消防員，並頒發獎狀及獎勵金，她說，得知消防員順利為產婦接生，內心充滿感動，也感謝消防員的辛勞付出，除了平時救護工作之外，各項攸關市民安全的勤務，也都全力協助，包含這次遇到急產救護勤務，消防員都能發揮平日專業訓練，圓滿達成任務。