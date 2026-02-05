快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

聽新聞
0:00 / 0:00

救護車上孕婦羊水破了！竹市2消防員「化身產婆」車上順利接生男嬰　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市消防局埔頂分隊消防員鄭功沛、張政賢於去年12月10日完成一件孕婦急產案件，在救護車上為產婦順利接生，母子均安。消防局長李世恭說，竹市消防局擁有高級救護技術員證照共51人，占外勤人數24%，為全國前五名，這次出勤協助孕婦接生的鄭功沛去年取得高級救護技術員證照，並於同年6月升格成為新手爸爸，更能深刻體會為人父母的喜悅。

消防局表示，埔頂分隊同仁鄭功沛、張政賢抵達現場時，孕婦腹部有陣痛的情形，並在救護車上破水且新生兒胎頭已露出，兩人立即為產婦進行接生，新生兒（男嬰）順利出生後，旋即評估新生兒情況及母親意識，並給予臍帶夾夾住未斷臍帶，新生兒剛出生時有發出哭聲，給予刺激後聽見宏亮的哭聲，評估小兒三角皆正常且給予擦乾保暖，後送新竹馬偕兒童醫院處置。

李世恭表示，看到寶寶平安順利誕生、母嬰狀況穩定，鄭功沛、張政賢皆感到興奮與開心，內心也相當感動，更加體認到消防救護工作肩負守護生命的重要使命與責任。竹市去年緊急救護勤務達2萬2647件，除少見的急產案件外，還有各種不同的救護案件，考驗消防人員平時的訓練紮實度及隨機應變能力。消防局持續遴派員參訓取得高級救護技術員(EMT-P)證照，並不斷充實最先進的救護器材，救護教官群們也持續努力提升竹市的緊急救護品質，期能提供市民更優質的緊急救護服務。

消防局補充，截至去年底，新竹市OHCA病患救活率達38.01%、康復出院率達8.06%，成績斐然，救護品質亦獲市民肯定。消防局在市長的支持下，各分隊救護車上全面配有自動心肺復甦機（LUCAS）及心臟電擊去顫器（AED）、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡及ZOLL X等先進設備，讓市民能在最完善的救護資源下受到保護。

市長高虹安於消防局擴大局務會議中公開表揚2名消防員，並頒發獎狀及獎勵金，她說，得知消防員順利為產婦接生，內心充滿感動，也感謝消防員的辛勞付出，除了平時救護工作之外，各項攸關市民安全的勤務，也都全力協助，包含這次遇到急產救護勤務，消防員都能發揮平日專業訓練，圓滿達成任務。

高虹安表揚竹市2名消防員化身產婆助孕婦順利急產。圖／新竹市府提供
高虹安表揚竹市2名消防員化身產婆助孕婦順利急產。圖／新竹市府提供
高虹安表揚消防員化身產婆助孕婦順利急產，獲表揚的鄭功沛去年6月剛升格成為新手爸爸。圖／新竹市府提供
高虹安表揚消防員化身產婆助孕婦順利急產，獲表揚的鄭功沛去年6月剛升格成為新手爸爸。圖／新竹市府提供

消防員 新生兒 接生
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像

台南唯一警消合署！龍崎消防救護站今啟用 人口最少也要最快救援

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

影／竹市大樓七樓清晨火警 濃煙密佈兩人受困幸無礙

相關新聞

新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像

新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊...

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產…醫院外上演搶人大戰

台北市中山區馬偕醫院前天發生「搶人大戰」，一名102歲王姓人瑞在68歲台籍賴姓看護的陪同下回診，結束正要步出大門，卻在醫...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

救護車上孕婦羊水破了！竹市2消防員「化身產婆」車上順利接生男嬰　

新竹市消防局埔頂分隊消防員鄭功沛、張政賢於去年12月10日完成一件孕婦急產案件，在救護車上為產婦順利接生，母子均安。消防...

楊梅7旬老婦失聯4小時 員警在這找到她結束驚魂

桃園市楊梅區一名76歲蕭何姓婦人患有失智症，日前獨自外出後失聯，家屬著急地向楊梅警分局報案，在警方積極協尋下，4小時內於楊梅天成醫院內發現該名老婦獨自呆坐於院內大廳，隨即上前關心確認身分，所幸其身體狀況良好，並無明顯異狀，員警立即通報家屬到場將其平安接回，家屬對警方迅速且用心的協助深表感謝。

外送員5.8萬薪水掉路邊！「2000元紅包」感謝婦人拾金不昧

桃園市一名41歲的黃姓外送員昨(4)日晚間20時許將剛領到的薪水5萬8000元放在背包裡，不料騎車途中背帶斷裂，背包遺落在路邊，當下卻沒有發現，所幸被熱心的婦人撿到送至派出所，並在大園警分局警方的積極協助下順利物歸原主，黃男大讚警方的熱心高效率，並包了2000元的紅包給拾金不昧的婦人表達謝意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。