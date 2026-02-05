快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產…醫院外上演搶人大戰

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區馬偕醫院前天發生「搶人大戰」，一名102歲王姓人瑞在68歲台籍賴姓看護的陪同下回診，結束正要步出大門，卻在醫院外遭王姓人瑞子女、孫子等10人等連人帶輪椅推離，雙方爆發拉扯，看護被推倒在地，現場一度混亂驚動警方到場。

事後查出，王姓人瑞今年初與照顧30多年的賴姓看護登記結婚，但王姓人瑞的子女事前全然不知情，他們質疑賴姓看護是覬覦名下上億元的財產才搶著結婚，警方事後接獲賴姓看護提告傷害、公然侮辱、強制罪，並協助聲請保護令。

警方表示，3日下午接獲報案，指馬偕醫院外發生糾紛，到場了解，確認是家屬與看護間因照顧及監護問題發生衝突，後續將雙方帶返派出所釐清案情。

據了解，王姓人瑞早年從事土地代書，名下持有多筆土地及房產，資產估計上億元，賴姓看護在王姓人瑞70多歲時就開始照顧，原本照顧的相當良好，但在去年跌倒後精神狀況不佳，而家屬在今年1月要去看父親、接父親回家時，被賴姓看護回說「他是我老公，我現在可以照顧他，他想跟我住」，才驚訝得知2人已辦理結婚。

家屬表示，要探望父親遭拒，甚至難以聯繫，懷疑父親行動與對外聯絡遭限制，在詢問律師意見後，才會在回診時將父親搶走、帶離現場。

賴姓看護反駁，案發時遭家屬推擠拉扯，造成眼部受傷，已對王家子女、孫子等10人提出傷害及強制等告訴，並聲請保護令，強調結婚是王姓人瑞自願的。

事後有媒體詢問中山區戶政事務所，工作人員表示，當初辦理結婚登記時，王姓人瑞臨櫃應答正常，符合登記規定，因此依法受理。

馬偕醫院。本報資料照片

