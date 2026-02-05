聽新聞
想撿掉落菜籃！小貨車駕駛竟高速公路直接停車…後車閃避不及追撞
國道1號圓山路段今天凌晨有1輛載運蔬菜小貨車掉落塑膠籃，司機竟直接停在車道撿拾，造成後方大貨車閃避不及撞上，幸好無人受傷。小貨車載運貨物未依規定綑紮牢固且掉落，將開罰3千元以上1萬8千元以下並記違規紀錄及點數。
44歲周姓男子駕駛小貨車載運蔬菜從五股要到汐止，凌晨4時許行經北向24.4公里圓山路段，車上載運的塑膠籃子掉落，周男竟在中線車道直接停車，撿拾之後準備上車離去之際，後方由34歲吳姓司機駕駛的大貨車閃避不及撞上。
國道公路警察局第一公路警察大隊獲報迅速派員趕抵，並通報交控中心調派警戒車，所幸無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，小貨車周姓駕駛依法開罰。
警方指出，汽車裝載貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，提醒民眾上路前檢視貨物是否綑紮牢固，避免掉落造成事故傷及無辜。
貨物掉落應撥打高速公路局1968專線請工務段協助撿拾，切勿停於車道或路肩冒險撿拾。
