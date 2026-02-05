快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

聽新聞
0:00 / 0:00

台東失智翁外出8天未歸！家屬研判恐落卑南大圳 停水搜尋仍無所獲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市1名68歲吳姓失智長者，上月29日清晨外出後音訊全無，至今已第8天仍未尋獲。家屬根據目擊資訊與其日常行動路線研判，可能不慎掉落卑南大圳，在市民代表協助下，水利單位昨晚配合停水，今清晨展開重點搜尋，惟截至目前仍未有進一步發現。

今天一早天色未亮，卑南大圳一帶瀰漫著灰濛濛的霧氣。因停水關係，原本水流湍急的圳道幾近乾涸，家屬踏入圳底，沿線仔細搜尋可能的線索；警方也同步出動，員警以徒步搭配警車方式，沿著圳道周邊巡查協助找人，現場氣氛凝重。

失蹤者胞弟表示，哥哥失蹤當天清晨5點多，有友人曾在四川路附近看到他往綏遠路方向前進，當時友人詢問他要去哪裡，哥哥只是笑了笑，隨後赤腳繼續往前走，沒想到這一別就再也沒有回家。家屬當天上午發現異狀後四處尋人，遍尋不著，傍晚向警方報案協尋。

弟弟指出，哥哥平時生活作息與行動路線相對固定，經常沿著安東塑膠、綏遠路一帶行走，接著到康樂土地公廟附近喝飲料、抽菸，幾乎每天如此。失蹤後，家屬也曾前往大南橋、康樂、豐田等地反覆尋找，卻始終沒有消息，最終才將搜尋重心轉向卑南大圳。

由於目前正值一期稻作插秧期，灌溉用水需求高，家屬一度擔心停水恐影響農務，經市民代表陳金溪協調後，水利單位同意在不影響農民用水前提下，於昨晚10點起至今天上午10點暫停供水，爭取安全搜尋時機。

陳金溪表示，原先希望能提早停水，但考量實際農業需求，最後選擇在夜間停水，讓搜救與農務都能兼顧。家屬表示，失蹤當天穿著黃色毛衣、黑色長褲，未穿鞋，患有失智、白內障及重聽，視力狀況不佳，呼籲民眾若有相關線索，盼能協助通報，幫助家屬早日找到親人。

附近居民表示，卑南大圳沿線平時水深流急，尤其夜間照明不足，早晚人車不多，對不熟悉路況或行動不便的人來說相當危險。

台東市1名68歲吳姓失智長者，上月29日清晨外出後音訊全無。家屬根據目擊資訊與其日常行動路線研判，可能不慎掉落卑南大圳，今清晨展開重點搜尋，仍未有進一步發現。圖／民眾提供
台東市1名68歲吳姓失智長者，上月29日清晨外出後音訊全無。家屬根據目擊資訊與其日常行動路線研判，可能不慎掉落卑南大圳，今清晨展開重點搜尋，仍未有進一步發現。圖／民眾提供
經市民代表陳金溪協調後，水利單位同意在不影響農民用水前提下，於昨晚10點起至今天上午10點暫停供水，爭取安全搜尋時機。圖／民眾提供
經市民代表陳金溪協調後，水利單位同意在不影響農民用水前提下，於昨晚10點起至今天上午10點暫停供水，爭取安全搜尋時機。圖／民眾提供

停水 失蹤 失智
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

失智最早警訊不是健忘，是無法一心二用！醫教這樣走路才能有效健腦

高雄自來水幹管破漏影響供水 5日停水20小時搶修影響範圍曝光

管線破漏惡化需再修補 2月5日楠梓、橋頭、梓官等3區將停水20小時

基隆八堵路破管昨晚停水5千戶搶修 預計今上午9點恢復供水

相關新聞

新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像

新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊...

百歲人瑞突與6旬看護結婚！家屬質疑她覬覦上億家產…醫院外上演搶人大戰

台北市中山區馬偕醫院前天發生「搶人大戰」，一名102歲王姓人瑞在68歲台籍賴姓看護的陪同下回診，結束正要步出大門，卻在醫...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

救護車上孕婦羊水破了！竹市2消防員「化身產婆」車上順利接生男嬰　

新竹市消防局埔頂分隊消防員鄭功沛、張政賢於去年12月10日完成一件孕婦急產案件，在救護車上為產婦順利接生，母子均安。消防...

楊梅7旬老婦失聯4小時 員警在這找到她結束驚魂

桃園市楊梅區一名76歲蕭何姓婦人患有失智症，日前獨自外出後失聯，家屬著急地向楊梅警分局報案，在警方積極協尋下，4小時內於楊梅天成醫院內發現該名老婦獨自呆坐於院內大廳，隨即上前關心確認身分，所幸其身體狀況良好，並無明顯異狀，員警立即通報家屬到場將其平安接回，家屬對警方迅速且用心的協助深表感謝。

外送員5.8萬薪水掉路邊！「2000元紅包」感謝婦人拾金不昧

桃園市一名41歲的黃姓外送員昨(4)日晚間20時許將剛領到的薪水5萬8000元放在背包裡，不料騎車途中背帶斷裂，背包遺落在路邊，當下卻沒有發現，所幸被熱心的婦人撿到送至派出所，並在大園警分局警方的積極協助下順利物歸原主，黃男大讚警方的熱心高效率，並包了2000元的紅包給拾金不昧的婦人表達謝意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。