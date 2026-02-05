台東失智翁外出8天未歸！家屬研判恐落卑南大圳 停水搜尋仍無所獲

台東市1名68歲吳姓失智長者，上月29日清晨外出後音訊全無，至今已第8天仍未尋獲。家屬根據目擊資訊與其日常行動路線研判，可能不慎掉落卑南大圳，在市民代表協助下，水利單位昨晚配合停水，今清晨展開重點搜尋，惟截至目前仍未有進一步發現。

今天一早天色未亮，卑南大圳一帶瀰漫著灰濛濛的霧氣。因停水關係，原本水流湍急的圳道幾近乾涸，家屬踏入圳底，沿線仔細搜尋可能的線索；警方也同步出動，員警以徒步搭配警車方式，沿著圳道周邊巡查協助找人，現場氣氛凝重。

失蹤者胞弟表示，哥哥失蹤當天清晨5點多，有友人曾在四川路附近看到他往綏遠路方向前進，當時友人詢問他要去哪裡，哥哥只是笑了笑，隨後赤腳繼續往前走，沒想到這一別就再也沒有回家。家屬當天上午發現異狀後四處尋人，遍尋不著，傍晚向警方報案協尋。

弟弟指出，哥哥平時生活作息與行動路線相對固定，經常沿著安東塑膠、綏遠路一帶行走，接著到康樂土地公廟附近喝飲料、抽菸，幾乎每天如此。失蹤後，家屬也曾前往大南橋、康樂、豐田等地反覆尋找，卻始終沒有消息，最終才將搜尋重心轉向卑南大圳。

由於目前正值一期稻作插秧期，灌溉用水需求高，家屬一度擔心停水恐影響農務，經市民代表陳金溪協調後，水利單位同意在不影響農民用水前提下，於昨晚10點起至今天上午10點暫停供水，爭取安全搜尋時機。

陳金溪表示，原先希望能提早停水，但考量實際農業需求，最後選擇在夜間停水，讓搜救與農務都能兼顧。家屬表示，失蹤當天穿著黃色毛衣、黑色長褲，未穿鞋，患有失智、白內障及重聽，視力狀況不佳，呼籲民眾若有相關線索，盼能協助通報，幫助家屬早日找到親人。