「警察叔叔抓壞人」龍潭警喜迎最萌訪客 幼兒園學童認識警察工作

龍潭區大漢非營利幼兒園安排園內學童、老師及家長們約50人，前往龍潭警分局石門派出所參訪。圖：警方提供

桃園市龍潭區大漢非營利幼兒園於昨（4）日安排園內學童、老師及家長們約50人，前往龍潭警分局石門派出所參訪，透過實地走訪警察機關，讓幼童及家長們認識警察工作內容，從小建立犯罪預防與交通安全的正確觀念，達到教育向下扎根的目的。

從小建立犯罪預防與交通安全的正確觀念，達到教育向下扎根的目的。圖：警方提供

此次活動由龍潭分局石門派出所警員唐熙岳、張貴淵、陳欣妤等人以輕鬆詼諧的方式向小朋友們介紹警察平日維護治安、交通秩序及服務民眾的工作內容，以及展示警察執勤時所使用的各項裝備，包括防彈背心、勤務帽、手銬、防彈頭盔、戰術盾牌等等，讓幼童們近距離觀察與體驗，小朋友們看得目不轉睛，興奮的爭相舉手要穿戴警察裝備，並開心大聲高喊「我長大也要當警察」，現場氣氛相當熱絡，並帶領幼童認識及乘坐警用巡邏車及警用機車，了解警察外出執勤的方式。另外藉由此次活動進行犯罪預防宣導及有獎徵答，透過淺顯易懂的方式向學童說明不要隨意接受陌生人給予的物品、遇到可疑狀況要立即告知師長或家人等觀念；同時實施交通安全宣導，教導學童認識紅綠燈號誌、優先禮讓行人、正確過馬路方式及行走時靠邊等應注意事項，讓孩子們在輕鬆互動中提升自我保護的意識。

龍潭分局長施宇峰表示，幼童心智尚在發展階段，透過參訪活動讓孩子們提早認識警察工作及各項安全知識，有助於建立正確的法治、交通與自我保護觀念，也讓孩子們知道警察並非只有嚴肅剛直的一面，在面對問題極需待援時，從而不再害怕向警察求助。龍潭分局也將持續透過各類宣導活動，與學校及家長攜手合作，共同守護孩子平安健康成長。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警喜迎最萌訪客 幼兒園學童認識警察工作

桃園市龍潭區大漢非營利幼兒園於昨（4）日安排園內學童、老師及家長們約50人，前往龍潭警分局石門派出所參訪，透過實地走訪警察機關，讓幼童及家長們認識警察工作內容，從小建立犯罪預防與交通安全的正確觀念，達到教育向下扎根的目的。

