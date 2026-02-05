模擬隨機攻擊情境！竹縣警攜手百貨演練強化商圈安全防護

接連發生台南男子隨機砍人及苗栗男子砍警的重大社會案件，加上去年台北市發生隨機攻擊案件後，各地陸續出現模仿情形，為強化大型商場及人潮聚集場所安全防護，新竹縣政府警察局結合縣內2大百貨商場「竹北大遠百」、「享平方影城商圈」，並協同消防局，辦理「隨機攻擊情境演練」，以提升第一線人員即時應變及跨機關協同處置能力。

新竹縣警察局表示，本次演練採情境式實兵操演方式進行，模擬歹徒駕駛貨車衝撞商圈行人後逃逸，以及歹徒持刀隨機攻擊進出商場消費者等突發狀況。演練過程中，現場警力依實際狀況迅速反應，由勤務指揮官即時下達指令，調度轄區及支援警力到場，啟動快速組合警力打擊部隊，執行現場封鎖、動線管制、追緝及制伏歹徒等處置作為，整體流程逼真流暢。

由於演練過程貼近實際狀況，現場一度引起部分不知情民眾誤以為為真實事件，警方隨即啟動對外說明機制，由現場員警與商場人員即時向民眾說明為演練情境，並透過現場工作人員引導，安撫民眾情緒，確保商場秩序及人員安全，避免恐慌情事發生。

此外，消防局亦派遣救護人員及救護車到場，模擬傷患現場緊急救護、檢傷分類及後送醫療院所作業，完整驗證警消協同合作及救護動線銜接效能；演練結束後。