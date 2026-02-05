新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像

新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊行車記錄影像，警方表示若有新事證將會仔細檢視，調查釐清。

27歲王姓孕婦昨晚6時許獨自騎乘機車，在環漢路往三重方向接近塔寮坑2號抽水站之前發生事故，事發現場前後路段的公設監視器距離較遠，畫面中僅遠遠看見她的車燈衝向右側路肩之後即熄滅。

警方指出，經調閱事故現場附近私人監視器，從側面清楚拍到車禍過程，當時雖有其他往來車輛，但與王女的機車保有行車間距，並無互相擦撞情形，她行進間不明原因向右偏移，先擦撞路緣石再撞擊路旁燈桿，人摔下之後機車滑行約20餘公尺停在車道上。