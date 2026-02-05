新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像
新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊行車記錄影像，警方表示若有新事證將會仔細檢視，調查釐清。
27歲王姓孕婦昨晚6時許獨自騎乘機車，在環漢路往三重方向接近塔寮坑2號抽水站之前發生事故，事發現場前後路段的公設監視器距離較遠，畫面中僅遠遠看見她的車燈衝向右側路肩之後即熄滅。
警方指出，經調閱事故現場附近私人監視器，從側面清楚拍到車禍過程，當時雖有其他往來車輛，但與王女的機車保有行車間距，並無互相擦撞情形，她行進間不明原因向右偏移，先擦撞路緣石再撞擊路旁燈桿，人摔下之後機車滑行約20餘公尺停在車道上。
王女頭部、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂、左手骨折，救護車送醫途中已無生命徵象，急救後於晚間7時50分宣告不治。親友事後在不同網路社群發文徵求目擊行車記錄影像，警方表示若有新事證將會進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言