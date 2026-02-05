快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

聽新聞
0:00 / 0:00

「財神祖廟」北港武德宮火警！AI警報響起快速撲滅…人員幸運無傷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮今天清晨傳火警，位於廟的右側廂房突然起火悶燒，傳出大量濃煙，幸廟內設有AI警報系統及住警器，馬上發出警報聲響，廟方快速打火並通報消防隊趕到，右廂房的辦公室被燒毀，人員則均平安，起火原因仍調查中。

北港武德宮因應農曆過年大拜拜人潮，已全面進行安全檢查，最近更建構AI警報系統，今天清晨約5時36分警報聲響大作，驚醒廟方值班人員，馬上啟動灑水救火，因旁邊堆有大量金紙，火勢快速蔓延，消防隊獲報趕到。

消防隊派遣北港、元長、水林、四湖、第三大隊前往搶救，現場幸無人受困，由第三大隊長陳岳謄指揮搶救，不到半小時火勢勢得控制，於6時14分撲滅，陳岳謄表示，所幸火勢侷限於非主殿區域，建築物屬於RC結構較堅固，消防人員迅速到場處置，避免火災擴大，確保廟宇主體及信眾安全。因現場堆有易燃金紙，鄰近的辦公室被燒毀，燃燒面積10平方公尺，幸無擴及其他神殿。

因右廂房辦公室燒毀，初步了解起火原因可能是電線走火，損失和起火確切原因乃調查中。廟方表示，該處原辦公室平時下班就沒人，幸好警報系統發揮功能，才使火警很快獲撲滅也無人受傷，損失情況尚不清楚。

北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，幸很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，辦公室被燒毀，幸好很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮火警，位於廟方右側廂房辦公室起火，火勢不小，辦公室被燒毀，幸好很快被撲滅。記者蔡維斌／翻攝

警報系統 辦公室 消防隊
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／竹市大樓七樓清晨火警 濃煙密佈兩人受困幸無礙

北市光復南路大樓晚間火警 情侶倒臥浴室救出送醫不治

北市吳興街公寓清晨火警 女無生命跡象、男灼傷救出送醫

台中南屯市場暗夜火警...2間店鋪遭祝融幸未釀人員傷亡

相關新聞

獨／蹺家女兒傳訊只顧討錢 法院裁准老夫婦終止31年收養情

曾是一家三口甜蜜家庭，沒想到自小收養拉拔大的愛女，剛成年便蹺家不歸，討債集團不時找上門，桃園龜山有對養父母，10餘年來盼...

新莊環漢路車禍 27歲機車女騎士送醫不治

新北市新莊區環漢路二段今晚發生死亡車禍，27歲機車女騎士不明原因自撞路緣石再撞擊路燈桿，當場失去生命徵象，送醫急救後仍因...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像

新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊...

「財神祖廟」北港武德宮火警！AI警報響起快速撲滅…人員幸運無傷

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮今天清晨傳火警，位於廟的右側廂房突然起火悶燒，傳出大量濃煙，幸廟內設有AI警報系統及住警器...

婦人術後大血崩命危 台南警8分鐘速開道助送醫

台南市永康區陳姓婦人術後在家休養，不明原因突然大量出血，家屬焦急急奔派出所向警方求助，警方當機立斷駕駛巡邏車開道，原本2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。