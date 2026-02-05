「財神祖廟」北港武德宮火警！AI警報響起快速撲滅…人員幸運無傷

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮今天清晨傳火警，位於廟的右側廂房突然起火悶燒，傳出大量濃煙，幸廟內設有AI警報系統及住警器，馬上發出警報聲響，廟方快速打火並通報消防隊趕到，右廂房的辦公室被燒毀，人員則均平安，起火原因仍調查中。

北港武德宮因應農曆過年大拜拜人潮，已全面進行安全檢查，最近更建構AI警報系統，今天清晨約5時36分警報聲響大作，驚醒廟方值班人員，馬上啟動灑水救火，因旁邊堆有大量金紙，火勢快速蔓延，消防隊獲報趕到。

消防隊派遣北港、元長、水林、四湖、第三大隊前往搶救，現場幸無人受困，由第三大隊長陳岳謄指揮搶救，不到半小時火勢勢得控制，於6時14分撲滅，陳岳謄表示，所幸火勢侷限於非主殿區域，建築物屬於RC結構較堅固，消防人員迅速到場處置，避免火災擴大，確保廟宇主體及信眾安全。因現場堆有易燃金紙，鄰近的辦公室被燒毀，燃燒面積10平方公尺，幸無擴及其他神殿。