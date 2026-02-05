快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

聽新聞
0:00 / 0:00

婦人術後大血崩命危 台南警8分鐘速開道助送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

婦人術後大血崩命危，台南永康警方8分鐘速開道助送醫。記者謝進盛／翻攝
婦人術後大血崩命危，台南永康警方8分鐘速開道助送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市永康區陳姓婦人術後在家休養，不明原因突然大量出血，家屬焦急急奔派出所向警方求助，警方當機立斷駕駛巡邏車開道，原本20分鐘路程壓縮至8分鐘，婦人順利脫險。

事件發生在昨凌晨3時50分許，陳姓男子神色慌張衝進永康警分局大灣派出所求助，指稱51歲的姊姊上月剛完成婦科手術在家休養，不料凌晨突然發生大量出血，且身體微弱意識不清，請求警方幫忙聯繫救護車送往奇美醫院

評估情況急迫，若等救護車抵達恐延誤黃金救援時間，警員簡莘蓁、黃俊嘉及實習生王鈺萱立即駕駛巡邏車在前領路，示意陳男駕駛自用車緊跟其後，沿途開啟警示燈、全程鳴響警報器，提醒路人避讓。

簡莘蓁3員全力護航之下，原本預計約20分鐘的車程，僅花費8分鐘便平安抵達永康奇美醫院急診室，讓陳女得以及時接受止血治療，陳女及其家屬對警方深夜伸出援手感激不已。

永康警分局長洪宏榮肯定，簡莘蓁、黃俊嘉及王鈺萱3員反應迅速，展現同理心即時開道順利脫險，提醒市民，若遇到緊急醫療救護需求，應第一時間撥打119求助，由專業救護人員進行照顧治療。

救護車 奇美醫院 同理心
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

快讓路！南苗市場衝突命案1死2傷 攤商目睹救護過程

影／高雄10歲童玩滑板噴飛釀3機車追撞 救護車檢傷…2騎士又相撞

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

開車聽音樂未禮讓救護車還擦撞 挨罰3600吊銷駕照不服提告敗訴

相關新聞

獨／蹺家女兒傳訊只顧討錢 法院裁准老夫婦終止31年收養情

曾是一家三口甜蜜家庭，沒想到自小收養拉拔大的愛女，剛成年便蹺家不歸，討債集團不時找上門，桃園龜山有對養父母，10餘年來盼...

新莊環漢路車禍 27歲機車女騎士送醫不治

新北市新莊區環漢路二段今晚發生死亡車禍，27歲機車女騎士不明原因自撞路緣石再撞擊路燈桿，當場失去生命徵象，送醫急救後仍因...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像

新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊...

「財神祖廟」北港武德宮火警！AI警報響起快速撲滅…人員幸運無傷

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮今天清晨傳火警，位於廟的右側廂房突然起火悶燒，傳出大量濃煙，幸廟內設有AI警報系統及住警器...

婦人術後大血崩命危 台南警8分鐘速開道助送醫

台南市永康區陳姓婦人術後在家休養，不明原因突然大量出血，家屬焦急急奔派出所向警方求助，警方當機立斷駕駛巡邏車開道，原本2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。