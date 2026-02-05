婦人術後大血崩命危 台南警8分鐘速開道助送醫

婦人術後大血崩命危，台南永康警方8分鐘速開道助送醫。記者謝進盛／翻攝 台南市永康區陳姓婦人術後在家休養，不明原因突然大量出血，家屬焦急急奔派出所向警方求助，警方當機立斷駕駛巡邏車開道，原本20分鐘路程壓縮至8分鐘，婦人順利脫險。

事件發生在昨凌晨3時50分許，陳姓男子神色慌張衝進永康警分局大灣派出所求助，指稱51歲的姊姊上月剛完成婦科手術在家休養，不料凌晨突然發生大量出血，且身體微弱意識不清，請求警方幫忙聯繫救護車送往奇美醫院。

評估情況急迫，若等救護車抵達恐延誤黃金救援時間，警員簡莘蓁、黃俊嘉及實習生王鈺萱立即駕駛巡邏車在前領路，示意陳男駕駛自用車緊跟其後，沿途開啟警示燈、全程鳴響警報器，提醒路人避讓。

簡莘蓁3員全力護航之下，原本預計約20分鐘的車程，僅花費8分鐘便平安抵達永康奇美醫院急診室，讓陳女得以及時接受止血治療，陳女及其家屬對警方深夜伸出援手感激不已。

永康警分局長洪宏榮肯定，簡莘蓁、黃俊嘉及王鈺萱3員反應迅速，展現同理心即時開道順利脫險，提醒市民，若遇到緊急醫療救護需求，應第一時間撥打119求助，由專業救護人員進行照顧治療。