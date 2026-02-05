快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

聽新聞
0:00 / 0:00

影／婦登網紅熱點劉銘傳隧道上山迷路 循「流水聲」獲救平安下山

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

王姓七旬婦人昨天下午從近期爆紅的「劉銘傳隧道」登獅球嶺砲台，但上山後在步道迷路，加上返程時天色昏暗受困山上，晚間她利用僅存的7%的手機電力向派出所求救，並稱「困在竹林裡周邊有水流聲」。大批消防人員靠此線索搜山循線在2小時後找到人，平安帶下山。

基隆市消防局昨晚6時許接獲警方轉報，劉銘傳路隧道由東砲台往西砲台方向有人在山路迷途受困，王婦下午從劉銘傳路隧道進入後，沿東砲台往西砲台方向行走迷路，誤入竹林區域，現場環境昏暗，地形複雜。

消防局出動安樂、仁愛、七堵及中山分隊13車共25名消防人員及義消19人前往救援，現場分為三組進山搜索，由第二大隊長高瓊瑤擔任指揮官，因報案人手機電力不足，手機無法定位，消防隊員先安撫王婦就地休息，等待救援。

搜救人員分組深入崇德路、獅球嶺、八德路周邊進行地毯式搜尋，在地許多熱心民眾也在現場協助引導，同時不斷呼喊失聯者姓名，約2小時搜尋，搜救人員終於在獅球嶺約在長壽公園的竹林附近成功尋獲王婦，她意識清楚，無明顯外傷，僅因迷路與體力消耗而顯得疲憊，隨即由現場人員確認狀況並協助脫困，平安交由家屬接回。

消防局長游家懿呼籲，民眾外出從事登山健行或進入山區時，務必事先告知親友行程與預計返家時間，並隨身攜帶手機、行動電源、照明設備與簡易保暖用品，避免單獨進入陌生路線。

市議員鄭愷玲說，劉銘傳隧道這條路線目前非常的夯，很多人來，但因上山後四通八達，可以往七堵、仁愛區、慈雲寺，上建議文觀局應把每個路口的指示牌做得更清楚，避免因為四通八達造成昨晚迷路民眾的事情再發生。

市府文觀局副局長鄭鼎青表示，劉銘傳隧道接獅球嶺步道後跨越仁愛區、安樂區。目前劉銘傳隧道開放時間為上午9時到下午5時，都有保全負責開關門鐵門，後續會採用全開放制，但會在兩側入口處設人流管制，由保全協助。但因山路晚間不是那麼好走，呼籲民眾晚間不要進入，保護自身安全。

王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝
王婦登網紅景點劉銘傳隧道上山迷路，搜救人員循「流水聲」找到人平安送下山。記者游明煌／翻攝

電力 保全 步道
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

女兒遭踹頭住院…網紅醫師控學校要求被害人道歉 校方說明

黃國昌YT開抖內！他曝兩天金額贏立委月薪20萬 本人4字回應

登喜馬拉雅山遇暴風雪…網紅零下10度凍死 比特犬不吃不喝4天「忠心守屍」

彰化議長開箱豪宅 球星還在挑高室內籃球場練球

相關新聞

獨／蹺家女兒傳訊只顧討錢 法院裁准老夫婦終止31年收養情

曾是一家三口甜蜜家庭，沒想到自小收養拉拔大的愛女，剛成年便蹺家不歸，討債集團不時找上門，桃園龜山有對養父母，10餘年來盼...

新莊環漢路車禍 27歲機車女騎士送醫不治

新北市新莊區環漢路二段今晚發生死亡車禍，27歲機車女騎士不明原因自撞路緣石再撞擊路燈桿，當場失去生命徵象，送醫急救後仍因...

台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清...

新莊環漢路孕婦騎士車禍「一屍兩命」！ 親友徵求目擊影像

新北市新莊區環漢路二段昨晚發生疑似自撞死亡車禍，傷重送醫不治的女騎士是即將臨盆孕婦，親友懷疑她遇到肇事逃逸而貼網徵求目擊...

「財神祖廟」北港武德宮火警！AI警報響起快速撲滅…人員幸運無傷

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮今天清晨傳火警，位於廟的右側廂房突然起火悶燒，傳出大量濃煙，幸廟內設有AI警報系統及住警器...

婦人術後大血崩命危 台南警8分鐘速開道助送醫

台南市永康區陳姓婦人術後在家休養，不明原因突然大量出血，家屬焦急急奔派出所向警方求助，警方當機立斷駕駛巡邏車開道，原本2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。