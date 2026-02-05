影／婦登網紅熱點劉銘傳隧道上山迷路 循「流水聲」獲救平安下山

王姓七旬婦人昨天下午從近期爆紅的「劉銘傳隧道」登獅球嶺砲台，但上山後在步道迷路，加上返程時天色昏暗受困山上，晚間她利用僅存的7%的手機電力向派出所求救，並稱「困在竹林裡周邊有水流聲」。大批消防人員靠此線索搜山循線在2小時後找到人，平安帶下山。

基隆市消防局昨晚6時許接獲警方轉報，劉銘傳路隧道由東砲台往西砲台方向有人在山路迷途受困，王婦下午從劉銘傳路隧道進入後，沿東砲台往西砲台方向行走迷路，誤入竹林區域，現場環境昏暗，地形複雜。

消防局出動安樂、仁愛、七堵及中山分隊13車共25名消防人員及義消19人前往救援，現場分為三組進山搜索，由第二大隊長高瓊瑤擔任指揮官，因報案人手機電力不足，手機無法定位，消防隊員先安撫王婦就地休息，等待救援。

搜救人員分組深入崇德路、獅球嶺、八德路周邊進行地毯式搜尋，在地許多熱心民眾也在現場協助引導，同時不斷呼喊失聯者姓名，約2小時搜尋，搜救人員終於在獅球嶺約在長壽公園的竹林附近成功尋獲王婦，她意識清楚，無明顯外傷，僅因迷路與體力消耗而顯得疲憊，隨即由現場人員確認狀況並協助脫困，平安交由家屬接回。

消防局長游家懿呼籲，民眾外出從事登山健行或進入山區時，務必事先告知親友行程與預計返家時間，並隨身攜帶手機、行動電源、照明設備與簡易保暖用品，避免單獨進入陌生路線。

市議員鄭愷玲說，劉銘傳隧道這條路線目前非常的夯，很多人來，但因上山後四通八達，可以往七堵、仁愛區、慈雲寺，上建議文觀局應把每個路口的指示牌做得更清楚，避免因為四通八達造成昨晚迷路民眾的事情再發生。