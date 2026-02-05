獨／蹺家女兒傳訊只顧討錢 法院裁准老夫婦終止31年收養情

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾是一家三口甜蜜家庭，沒想到自小收養拉拔大的愛女，剛成年便蹺家不歸，討債集團不時找上門，桃園龜山有對養父母，10餘年來盼著女兒回家，等到的只有要錢簡訊和持續上門的討債者，逼著兩老上法庭，桃園地院審理認定，雙方已無親情聯繫，裁定准予終止收養關係。

聲請夫婦主張，他們在1994年12月10日收養時為女嬰的相對人，悉心扶養長大，但寶貝女兒於2013年高中畢業後，心性轉變，逐漸疏遠他們，開始蹺家不歸，自2022年起更是徹底失聯，即便夫婦倆透過訊息表達雙親的關懷，希望能進行視訊，看看寶貝過得好不好？或是通話聽聽聲音也行，卻遭孩子冷漠拒絕。

此外，讓夫婦倆不堪其擾的是，長年蹺家在外的女兒欠一大屁股債，家裡總是有債權銀行或融資公司催款訊息，且自2023年起，陸續接到多通未出聲的不明電話，夫婦倆擔心女兒會不會遭受歹人控制或詐騙，同年1月8日向住家附近龜山分局報案協尋失蹤的女兒，8天後女兒被警察找到撤尋，但她仍拒絕回家。

由於女兒繼續在外欠債，且有不明人士經常上門騷擾，這對夫婦出於愛女心切，去年間曾多次幫忙清償部分金融債務，沒想到女兒完全不知感恩，反而食髓知味，竟叫夫婦倆繼續幫忙還，當夫婦倆再次要求她回家當面談清楚竟又遭拒，之後只有在女兒要錢時，才主動聯繫，依然拒絕返家團聚。

法院審理時，檢視夫婦提供的戶籍謄本、多次清償女兒欠款的繳款收據，桃市龜山警分局受理報案證明單，還有媽媽於2023年1月報警協尋，雖然女兒在同月16日被尋獲但仍拒絕回家，母女倆的通訊軟體對話紀錄顯示，女兒多次傳送罰金與欠款帳單要求爸媽支付，對於媽媽頻頻詢問「回家」的要求則已讀不回。

這名現年已經31歲、蹺家史超過10年的女兒，經法院二次合法通知後，無正當理由始終未到庭陳述，也未提任何書狀為自己辯護或表達維繫親情的意願。

法官認為，收養的意旨是為了成立「擬制親子關係」，應有親情維繫與信賴，自小收養的女兒長年離家不歸，只將爸媽視為支付欠款的工具，「啃老」行為已使雙方感情出現難以回復的破綻。

法官審酌，雙方雖然名義上仍是親子，實際上早已沒有親情互動與信賴基礎，收養目的已無法達成，符合民法第1081條第1項第4款有其他「重大事由」難以維持收養關係的要件，裁准這對夫婦終止與女兒間的收養關係，全案可抗告。

桃園一對夫婦31年前收養1名女嬰拉拔大，詎料，女兒高中畢業剛成年就蹺家、在外欠債，討債常上門騷擾，也曾幫忙還卻未獲感激，親子間唯一訊息只有「要錢」，逼得兩老上法院，桃園地院裁准夫婦倆終止與女兒間的收養關係。示意圖，圖中人物與本文無關／記者陳恩惠攝影
收養 親子關係
