新莊環漢路車禍 27歲機車女騎士送醫不治
新北市新莊區環漢路二段今晚發生死亡車禍，27歲機車女騎士不明原因自撞路緣石再撞擊路燈桿，當場失去生命徵象，送醫急救後仍因傷重宣告不治，抽血化驗沒有酒精反應，後續由警方調查釐清車禍原因。
據了解，王姓女子於晚間6時許獨自騎乘機車，在環漢路往三重方向接近塔寮坑2號抽水站之前發生事故，現場監視器距離較遠，畫面中僅遠遠看見她的車燈衝向右側路肩之後即熄滅。
警方根據現場撞擊跡證初步研判，王女的機車先擦撞路緣石再撞擊路旁燈桿，人摔下之後機車滑行約20餘公尺停在車道上。王女頭部、臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂、左手骨折，救護車送醫途中已無生命徵象，醫院急救後於晚間7時50分宣告不治。詳細事故原因尚待調查釐清。
