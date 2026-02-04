影／調車工背對列車被2列車夾擊驚險影像曝 台鐵：疏失將嚴懲

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台鐵公司七堵機務段今天下午2時一名調車工作業時，不慎遭列車夾傷，送醫診斷後輕微擦傷，已返家休養。台鐵說，職安人員已調查事故原因，相關人員疏失部分將嚴懲。監視畫面顯示，調車工當時在軌道上作業，背對慢慢靠近的列車，遭到夾擊，十分驚險。

台鐵公司表示，今天下午2時許，台鐵公司七堵機務段一名調車工在作業時不慎遭列車輕微夾傷事件，發生後立即送醫，經診斷後該員僅輕微擦傷，已返家休養。

根據監視畫面，一名調車工當時行走在鐵軌上，後來蹲在鐵軌面對一節列車車廂作業，他背後有另一列車緩慢靠近，他沒有察覺，也沒有人在旁指揮，兩列車就此夾擊調車工，調車工要站起時被撞上，幸好中間有車廂間連結器阻隔，減緩撞擊力道，僅夾傷，否則後果難料。而他面對的車廂也被往前推，移動了位置。

台鐵公司說，職安人員已調查事故原因，完成後將就人員疏失部分進行嚴懲，以避免類似事件再次發生。

一名調車工背對列車被2列車夾擊，驚險影像曝，台鐵：疏失將嚴懲。記者游明煌／翻攝
台鐵 車廂
