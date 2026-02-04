台東1行人過斑馬線 遭小貨車撞擊送醫搶救不治

省道台11線台東縣成功鎮路段今傍晚發生一起行人行經斑馬線時，遭小貨車撞擊，送醫搶救後仍因傷勢過重不治，警方已介入調查釐清肇事原因。

成功警分局指出，傍晚6時許，趙姓男子駕駛自用小貨車沿省道台11線南向行駛，行經124.3公里時，與正行走行人穿越道的波姓女子發生碰撞，造成波女當場受傷倒地。

波女隨即由救護人員送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救，惟因傷勢嚴重，經醫師搶救後仍宣告不治。

警方到場後封鎖現場採證，並對駕駛實施酒測，酒測值為零，排除酒駕情形，相關肇事責任與事故原因仍有待進一步調查釐清。